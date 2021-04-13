Поїхав в оздоровчий табір: у Німеччині втопився волинянин
18 серпень, 22:46
15-річний хлопець з Володимира загинув на водоймі в Німеччині під час відпочинку в таборі.
Окрім нього в сім’ї було ще дві дитини. Родина виїхала за кордон з початком війни, пише Буг.
Трагічний випадок трапився, коли хлопець поїхав в оздоровчий табір у Німеччині. Дитина ще деякий час перебувала в реанімації, але врятувати його, на жаль, не вдалося. Попередньо хлопця поховають за кордоном, оскільки там нині й перебуває родина.
Інформацію про загибель дитини з Володимира на водоймі за кордоном підтвердили й у поліції.
Водночас на сторінці Володимирської дитячої музичної школи у фейсбуці з’явилась інформація про трагічну загибель їхнього учня Веніаміна Ліса. В коментарях також пишуть, що хлопчик втопився.
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Окрім нього в сім’ї було ще дві дитини. Родина виїхала за кордон з початком війни, пише Буг.
Трагічний випадок трапився, коли хлопець поїхав в оздоровчий табір у Німеччині. Дитина ще деякий час перебувала в реанімації, але врятувати його, на жаль, не вдалося. Попередньо хлопця поховають за кордоном, оскільки там нині й перебуває родина.
Інформацію про загибель дитини з Володимира на водоймі за кордоном підтвердили й у поліції.
Водночас на сторінці Володимирської дитячої музичної школи у фейсбуці з’явилась інформація про трагічну загибель їхнього учня Веніаміна Ліса. В коментарях також пишуть, що хлопчик втопився.
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