Поїхав в оздоровчий табір: у Німеччині втопився волинянин

Поїхав в оздоровчий табір: у Німеччині втопився волинянин
15-річний хлопець з Володимира загинув на водоймі в Німеччині під час відпочинку в таборі.

Окрім нього в сім’ї було ще дві дитини. Родина виїхала за кордон з початком війни, пише Буг.

Трагічний випадок трапився, коли хлопець поїхав в оздоровчий табір у Німеччині. Дитина ще деякий час перебувала в реанімації, але врятувати його, на жаль, не вдалося. Попередньо хлопця поховають за кордоном, оскільки там нині й перебуває родина.

Інформацію про загибель дитини з Володимира на водоймі за кордоном підтвердили й у поліції.

Водночас на сторінці Володимирської дитячої музичної школи у фейсбуці з’явилась інформація про трагічну загибель їхнього учня Веніаміна Ліса. В коментарях також пишуть, що хлопчик втопився.

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Теги: втопився, волинянин, Німеччина
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