Поїхав в оздоровчий табір: у Німеччині втопився волинянин





Окрім нього в сім’ї було ще дві дитини. Родина виїхала за кордон з початком війни, пише



Трагічний випадок трапився, коли хлопець поїхав в оздоровчий табір у Німеччині. Дитина ще деякий час перебувала в реанімації, але врятувати його, на жаль, не вдалося. Попередньо хлопця поховають за кордоном, оскільки там нині й перебуває родина.



Інформацію про загибель дитини з Володимира на водоймі за кордоном підтвердили й у поліції.



Водночас на сторінці Володимирської дитячої музичної школи у фейсбуці з’явилась інформація про трагічну загибель їхнього учня Веніаміна Ліса. В коментарях також пишуть, що хлопчик втопився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15-річний хлопець з Володимира загинув на водоймі в Німеччині під час відпочинку в таборі.Окрім нього в сім’ї було ще дві дитини. Родина виїхала за кордон з початком війни, пише Буг. Трагічний випадок трапився, коли хлопець поїхав в оздоровчий табір у Німеччині. Дитина ще деякий час перебувала в реанімації, але врятувати його, на жаль, не вдалося. Попередньо хлопця поховають за кордоном, оскільки там нині й перебуває родина.Інформацію про загибель дитини з Володимира на водоймі за кордоном підтвердили й у поліції.Водночас на сторінці Володимирської дитячої музичної школи у фейсбуці з’явилась інформація про трагічну загибель їхнього учня. В коментарях також пишуть, що хлопчик втопився.

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