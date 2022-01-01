19 серпня на Волині: гортаючи календар

19 серпня на Волині: гортаючи календар
Яблучний Спас, або Преображення Господнє, традиційно відзначають 19 серпня. Для вірян це свято - одне з найбільш значних і шанованих у церковному календарі, нарівні з Різдвом, Великоднем та Трійцем.

Сьогодні відзначає день народження журналістка Тетяна Грішина (на фото).

Також день народження у журналістки Дар'ї Лещук, колишнього депутата Луцької міської ради Олександра Пилиповича, протоієрея Володимира Вакіна, начальника обласного держцентру експертизи сортів рослин з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Волинської області Володимира Пасічника, волонтера та консультанта з питань туризму Волинської обласної ради Станіслава Ольшевського.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Хлiбославів, Болеславів і Юлiанів та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів!


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Теги: День народження, Луцьк
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