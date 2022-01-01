19 серпня на Волині: гортаючи календар

Яблучний Спас, або Преображення Господнє, традиційно відзначають 19 серпня. Для вірян це свято - одне з найбільш значних і шанованих у церковному календарі, нарівні з Різдвом, Великоднем та Трійцем.Сьогодні відзначає день народження журналістка(на фото).Також день народження у журналісткиколишнього депутата Луцької міської радипротоієреяначальника обласного держцентру експертизи сортів рослин з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Волинської області, волонтера та консультанта з питань туризму Волинської обласної радивітає їх, а також іменинників цього дня – Хлiбославів, Болеславів і Юлiанів та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів!