В Україні дорожчає цибуля

В Україні дорожчає цибуля
На ринках України наразі спостерігається різке зростання цін на цибулю.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Зазначається, що ситуацію, що склалася, виробники пояснюють затримкою у проведенні збирання цибулі, яка сталася через сильні дощі, внаслідок чого її пропозиція на ринку помітно скоротилася. Водночас попит на цибулю утримується на досить високому рівні, що дозволяє фермерам переглядати ціну на продукцію у бік підвищення.

Таким чином, наразі цибуля надходить у продаж по 24-27 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Отже, на сьогоднішній день вартість цибулі в Україні вже в середньому в 4,6 рази вища, ніж за аналогічний період минулого року.

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Теги: цибуля, ціни
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