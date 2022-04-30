Українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи з 16 січня

Українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи з 16 січня
Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує з 16 січня у режимі бета-тестування.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль, пише Економічна правда.

На першому етапі планують замінити до 500 тис ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні.

"Сьогодні Уряд ухвалює рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Мова йде про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи", - заявив Шмигаль.

За його словами, кожен зможе подати заявку через "Дію", а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені "Укрпошти".

Увесь процес буде максимально простим і швидким, запевнив прем'єр.

"Дякую партнерам за підтримку. Зокрема Єврокомісії, яка закуповує для України 30 млн світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 млн", - резюмував очільник уряду.

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Теги: LED-лампи, українці, безкоштовно
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