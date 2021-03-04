На Волині у воді – понад шість тисяч гектарів угідь та присадибних ділянок. ФОТО

На Волині у воді – понад шість тисяч гектарів угідь та присадибних ділянок. ФОТО
Станом на 10 січня 2023 року на території Волинської області триває зимовий паводок, який утворився внаслідок танення снігового покриву та значних опадів у грудні минулого року.

Про це повідомили на сторінці Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області.

Найскладніша ситуація спостерігається у Ковельському та Камінь-Каширському районах, де, відповідно, затоплено і підтоплено 3,5 тис. га та 2,7 тис. га сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок. У Забродівській територіальній громаді є випадки підтоплення окремих господарських будівель та споруд.

З метою мінімізації збитків від шкідливої дії вод щоденно включаються в роботу від 10 до 15 польдерних насосних станцій Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, також у разі виникнення загрози або пошкоджень гідротехнічних споруд працюють аварійні бригади, які на даний час вже використали 1,3 тис. мішків з піском.

Для прогнозування та контролю проходження зимового паводку на меліоративних системах функціонує 14 відомчих водпостів та 1,2 тис. спостережних свердловин для контролю за рівнями поверхневих та ґрунтових вод.

За прогнозами Волинського гідрометцентру у найближчі дні очікуються незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, тому можливе ускладнення водогосподарської обстановки.
На Волині у воді – понад шість тисяч гектарів угідь та присадибних ділянок. ФОТО
На Волині у воді – понад шість тисяч гектарів угідь та присадибних ділянок. ФОТО
На Волині у воді – понад шість тисяч гектарів угідь та присадибних ділянок. ФОТО

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Теги: ділянки, підтоплення, вода, Волинь
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