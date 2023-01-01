Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героями Сергієм Каліщуком та Євгеном Марчуком

Завтра, 11 січня, відбудеться прощання з військовослужбовцямитаПро це повідомили у Луцькій міській раді.Лучанин Каліщук Сергій Сергійович (05.07.1981 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 16 березня 2022 року. Загинув 22 грудня 2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра у Храмі Трьох Святителів (вул. Дубнівська, 52) об 11 годині.Також 11 січня прощатимуться з мешканцем села Озерце Луцької міської територіальної громади Марчуком Євгеном Володимировичем (31.01.1988 року народження), який загинув 4 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.Прощання відбудеться о 13 годині у тимчасовому приміщенні Свято-Покровського Храму села Озерце (вул. Незалежності, 55).