Українці сказали, кому з іноземних лідерів довіряють найбільше
Сьогодні, 16:39
Серед іноземних політиків українці довіряють найбільше президенту Польщі Анджею Дуді. Російський диктатор Володимир Путін очолює антирейтинг довіри українців.
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного за запитом центру "Нова Європа".
Дослідження показало, що польський президент другий рік поспіль залишається лідером симпатій простих українців – йому довіряють 87% опитаних. Друге місце у президента США Джо Байдена - 79%. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на третьому місці - 73%.
На протилежному кінці шкали довіри українців очікувано опинилися керівники країн-агресорів - Росії та Білорусі. Володимиру Путіну не довіряють 97% опитаних українців, Олександру Лукашенку – 94%. У трійку лідерів антидовіри увійшов також керівник Китаю Сі Цзіньпінь - 73%.
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Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного за запитом центру "Нова Європа".
Дослідження показало, що польський президент другий рік поспіль залишається лідером симпатій простих українців – йому довіряють 87% опитаних. Друге місце у президента США Джо Байдена - 79%. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на третьому місці - 73%.
На протилежному кінці шкали довіри українців очікувано опинилися керівники країн-агресорів - Росії та Білорусі. Володимиру Путіну не довіряють 97% опитаних українців, Олександру Лукашенку – 94%. У трійку лідерів антидовіри увійшов також керівник Китаю Сі Цзіньпінь - 73%.
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