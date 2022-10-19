Житель Одещини на Волині ошукав двох пенсіонерок

Житель Одещини на Волині ошукав двох пенсіонерок
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним жителем Одеської області шахрайства, замаху на шахрайство та про заподіяння ним потерпілим легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 125 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Увечері 4 листопада 2022 року неодноразово судимий чоловік, назвавшись лікарем, повідомив 85-річній ковельчанці прикру новину – її донька втрапила у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Жінка віддала ошуканцю усю наявну в хаті готівку – 10 тисяч гривень та 400 доларів США.

Наступного дня зловмисник, діючи в такий самий спосіб, мало не заволодів 55 тисячами гривень 75-річної жительки Ковеля, проте донька та зять потерпілої, які вчасно повернулися додому, тому завадили.

Правоохоронці невдовзі затримали ошуканця, котрий, утікаючи, застосував до свідків газ дратівливої дії.

Обвинувачений перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.

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Теги: суд, шахрай, ошукав, пенсіонерки
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