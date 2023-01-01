Нова мобілізація в РФ не зупинить наступ України, – розвідка





Про це у коментарі Андрій Черняк.



За його словами, агресор, безумовно, хоче захоплювати нові території, однак вже розуміє, що програє.



"Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд як в Запорізькій області, як на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі тимчасово окупованого Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії і вони вже там споруджують оборонні споруди", — сказав Черняк.

Він додав, що не можна наразі розкривати точних планів щодо українського наступу, однак за його словами, "є задача верховного головнокомандувача, є плани збройних сил по визволенню територій України".



Представник української розвідки зазначив, що мобілізація, яку, за даними ГУР Міноборони, Росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим наступати.



"Сподіваємося, що наші збройні сили за допомогою наших партнерів, постачання зброї, постачання нових зразків і видів озброєння, ми все-таки здолаємо ворога, ми вийдемо на державні кордони України", — підсумував Черняк.



Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що



У британській розвідці повідомляли, що російське командування ймовірно "стурбоване" потенційним великим наступом ЗСУ на півночі Луганської області або Запоріжжі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України, однак ЗСУ готові до відбиття наступу і водночас до подальшого визволення української землі.Про це у коментарі Суспільному сказав представник Головного управління розвідки Міноборони УкраїниЗа його словами, агресор, безумовно, хоче захоплювати нові території, однак вже розуміє, що програє."Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд як в Запорізькій області, як на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі тимчасово окупованого Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії і вони вже там споруджують оборонні споруди", — сказав Черняк.Він додав, що не можна наразі розкривати точних планів щодо українського наступу, однак за його словами, "є задача верховного головнокомандувача, є плани збройних сил по визволенню територій України".Представник української розвідки зазначив, що мобілізація, яку, за даними ГУР Міноборони, Росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим наступати."Сподіваємося, що наші збройні сили за допомогою наших партнерів, постачання зброї, постачання нових зразків і видів озброєння, ми все-таки здолаємо ворога, ми вийдемо на державні кордони України", — підсумував Черняк.Раніше очільник Головного управління розвідкирозповів, що Україна на весну планує великий наступ , а найзапекліші бої очікуються у березні.У британській розвідці повідомляли, що російське командування ймовірно "стурбоване" потенційним великим наступом ЗСУ на півночі Луганської області або Запоріжжі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію