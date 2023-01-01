Українські військові підбили катер з окупантами під Херсоном





Про це в коментарі Євген Єрін.



"Було артилерійськими засобами уражено ворожий катер, на якому перебували військовослужбовці противника", - розповів він.



За даними Єріна, це відбулося в районі острова Білогрудий.



"Більше інформації стосовно цього немає. На скільки я знаю, він був знищений, але (ця інформація уточнюється - ред.)", - додав він.



Білогрудий - один із островів у дельті Дніпра, розташований у плавнях між Херсоном та Голою Пристанню



Як повідомлялося, за даними на ранок вівторка, 10 січня, українські військові ліквідували за добу 710 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 112 470 військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові вразили російський катер на Дніпрі. З початку військового вторгнення Росії в Україну це вже 17 судно, якого ЗСУ позбавили російський флот.Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування полковник"Було артилерійськими засобами уражено ворожий катер, на якому перебували військовослужбовці противника", - розповів він.За даними Єріна, це відбулося в районі острова Білогрудий."Більше інформації стосовно цього немає. На скільки я знаю, він був знищений, але (ця інформація уточнюється - ред.)", - додав він.Білогрудий - один із островів у дельті Дніпра, розташований у плавнях між Херсоном та Голою ПристаннюЯк повідомлялося, за даними на ранок вівторка, 10 січня, українські військові ліквідували за добу 710 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 112 470 військових. ЗСУ також вдалося знищити російський корабель

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