На Львівщині – смертельна автотроща за участю лучанина

Внаслідок ДТП на Львівщині загинув пасажир швидкої – правоохоронці встановлюють обставини події.Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 січня, близько 17.00, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Дуліби Стрийського району.Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення карети швидкої медичної допомоги "Fiat Scudo", якою керував 60-річний львів’янин, автобуса «БАЗ» під керуванням 37-річного мешканця одного з сіл Стрийського району та вантажівки «Volvo», за кермом якої перебував 48-річний житель Луцька.Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажир швидкої, 80-річний пацієнт, мешканець міста Сколе, помер на місці події. Крім того, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований 47-річний львів’янин, фельдшер.За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.Правоохоронці встановлюють обставини події.