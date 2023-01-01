Курс валют у Луцьку 10 січня
Сьогодні, 09:17
10 січня долар продають за 40.54.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.60, а продають за – 42.87.
Щодо польського злотого, то його продають за 9,09.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.60, а продають за – 42.87.
Щодо польського злотого, то його продають за 9,09.
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