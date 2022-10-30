Велика Британія розглядає можливість передання Україні танків Challenger 2

Велика Британія розглядає можливість передання Україні танків Challenger 2
Велика Британія розглядає можливість передачі Україні «певної кількості» танків Challenger 2.

Про це повідомляє Бабель, посилаючись на Sky News

Джерела видання кажуть, що перемовини ведуться вже кілька тижнів. Британія вважає, що такий крок спонукає союзників, зокрема Німеччину, наслідувати її приклад.

Одне з джерел заявило, що Британія може передати 10 танків Challenger 2.

Уряд Ріші Сунака ще не ухвалив остаточного рішення, але якщо Британія прийме таке рішення, то вона стане першою країною, яка відгукнеться на заклики України надати танки західного виробництва.

На 20 січня запланована чергова зустріч у форматі «Рамштайн»
Міністерство оборони Німеччини: Наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 20 січняМіністерство оборони Німеччини: Наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 20 січня, під час якої 50 країн обговорять наступний етап військової допомоги Україні. Видання припускає, що передачу танків можуть узгодити саме на цій зустрічі.

Україна загалом просила у союзників танки Leopard і Abrams. Польща це питання вже обговорює і хоче створити «коаліцію країн» для майбутньої передачі західних танків.

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Теги: Україна, Велика Британія, танки
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