Чехія надасть Україні танки

Чехія надасть Україні танки
Прем'єр-міністр країни Петер Фіала написав послання на гарматі одного з танків.

Чехія передасть танки Т-72, - пише "Газета ua".

"Написав коротке побажання хоробрим українським захисникам на танку Т-72, який вирушить в Україну. Переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором", – заявив Фіала.

"Під час мого візиту до армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка у майбутньому може допомогти і Україні", – також повідомив чеський прем'єр.

Минулого тижня Сполучені Штати Америки оголосили найбільший пакет військової допомоги для України.

Франція повідомила про передачу Україні важких бронетранспортерів AMX-10 RC.

Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за зенітний ракетний комплекс Patriot і бойові машини піхоти Marder.

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Теги: Україна, війна, Чехія
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