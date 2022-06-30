Чехія надасть Україні танки





Чехія передасть танки Т-72, - пише



"Написав коротке побажання хоробрим українським захисникам на танку Т-72, який вирушить в Україну. Переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором", – заявив Фіала.



"Під час мого візиту до армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка у майбутньому може допомогти і Україні", – також повідомив чеський прем'єр.



Минулого тижня Сполучені Штати Америки оголосили найбільший пакет військової допомоги для України.



Франція повідомила про передачу Україні важких бронетранспортерів AMX-10 RC.



Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за зенітний ракетний комплекс Patriot і бойові машини піхоти Marder.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр країни Петер Фіала написав послання на гарматі одного з танків.Чехія передасть танки Т-72, - пише "Газета ua" "Написав коротке побажання хоробрим українським захисникам на танку Т-72, який вирушить в Україну. Переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором", – заявив Фіала."Під час мого візиту до армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка у майбутньому може допомогти і Україні", – також повідомив чеський прем'єр.Минулого тижня Сполучені Штати Америки оголосили найбільший пакет військової допомоги для України.Франція повідомила про передачу Україні важких бронетранспортерів AMX-10 RC.Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за зенітний ракетний комплекс Patriot і бойові машини піхоти Marder.

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