Чехія надасть Україні танки
Сьогодні, 03:41
Прем'єр-міністр країни Петер Фіала написав послання на гарматі одного з танків.
Чехія передасть танки Т-72, - пише "Газета ua".
"Написав коротке побажання хоробрим українським захисникам на танку Т-72, який вирушить в Україну. Переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором", – заявив Фіала.
"Під час мого візиту до армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка у майбутньому може допомогти і Україні", – також повідомив чеський прем'єр.
Минулого тижня Сполучені Штати Америки оголосили найбільший пакет військової допомоги для України.
Франція повідомила про передачу Україні важких бронетранспортерів AMX-10 RC.
Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за зенітний ракетний комплекс Patriot і бойові машини піхоти Marder.
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Чехія передасть танки Т-72, - пише "Газета ua".
"Написав коротке побажання хоробрим українським захисникам на танку Т-72, який вирушить в Україну. Переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором", – заявив Фіала.
"Під час мого візиту до армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка у майбутньому може допомогти і Україні", – також повідомив чеський прем'єр.
Минулого тижня Сполучені Штати Америки оголосили найбільший пакет військової допомоги для України.
Франція повідомила про передачу Україні важких бронетранспортерів AMX-10 RC.
Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за зенітний ракетний комплекс Patriot і бойові машини піхоти Marder.
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