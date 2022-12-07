Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз»

Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз»
Дія Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та Європейським Союзом пролонгована до 30 червня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Відповідну домовленість досягнули під час першого засідання Спільного комітету Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Зазначається, що документ був підписаний у червні 2022 року. Він скасував необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС.

"За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%", - зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У відомстві також зазначили, що після підписання угоди в червні 2022 року кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилась на 53%, а сама ж кількість перетинів – на 43%.

Угода також спрощує процедуру визнання водійських документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: транспортний безвіз, ЄС, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Шацькій громаді буде візит-центр
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 17 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз»
Сьогодні, 19:22
Литва передає Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 19:00
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 16 березня
Сьогодні, 18:40
Схожі новини
В ЄС хочуть дозволити українцям користуватися безкоштовним мобільним роумінгом В ЄС хочуть дозволити українцям користуватися безкоштовним мобільним роумінгом
15 лютий, 03:41
Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні
02 лютий, 19:24
ЄС виділив Україні військової допомоги на 500 мільйонів євро ЄС виділив Україні військової допомоги на 500 мільйонів євро
24 січень, 01:15
«Не можна дозволити одній країні зірвати надання Україні 18 млрд євро», – виконавчий віце-президентом Єврокомісії «Не можна дозволити одній країні зірвати надання Україні 18 млрд євро», – виконавчий віце-президентом Єврокомісії
07 грудень, 2022, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Шацькій громаді буде візит-центр
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 17 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз»
Сьогодні, 19:22
 0
Литва передає Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 19:00
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 16 березня
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8