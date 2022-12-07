Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз»





Про це



Відповідну домовленість досягнули під час першого засідання Спільного комітету Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом.



Зазначається, що документ був підписаний у червні 2022 року. Він скасував необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС.



"За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%", - зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.



У відомстві також зазначили, що після підписання угоди в червні 2022 року кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилась на 53%, а сама ж кількість перетинів – на 43%.



Угода також спрощує процедуру визнання водійських документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дія Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та Європейським Союзом пролонгована до 30 червня 2024 року.Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.Відповідну домовленість досягнули під час першого засідання Спільного комітету Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом.Зазначається, що документ був підписаний у червні 2022 року. Він скасував необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС."За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%", - зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.У відомстві також зазначили, що після підписання угоди в червні 2022 року кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилась на 53%, а сама ж кількість перетинів – на 43%.Угода також спрощує процедуру визнання водійських документів.

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