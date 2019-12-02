Волинянка Анастасія Алпєєва – у фіналі Чемпіонату світу U23 з боротьби

Анастасія Алпєєва здобула першість у півфіналі та вийшла у фінал чемпіонату Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.



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Чемпіонат триває до 19 березня у румунському Бухаресті. На світових змаганнях Анастасія Алпєєва виступає у ваговій категорії до 76 кілограмів.



Півфіналістів визначали за підсумками двох раундів. Згідно з результатами у чвертьфіналі 21-річна волинянка виборола перемогу у 23-річної сербської борчині Фанні Нагі Надь, де їхня сутичка закінчилася з рахунком 10:0 на користь Алпєєвої.



Супутницею волинянки у півфінальному поєдинку стала 22-річна борчиня з Норвегії Маріон Брілантес. У першому ж раунді Алпєєва здобула шість очок, заволодівши перевагою над суперницею та отримавши пропуск до фіналу.



Як розповів тренер волинянки Іван Палій, у фінальному поєдинку, який відбудеться ввечері 16 березня, Анастасія Алпєєва вийде на ринг, де зустрінеться з 23-річної литовською борчинею Камілою Гаукайте.



У складі команд, котрі представлятимуть Україну на U23 – 20 спортсменів, із яких у категорії "Вільна боротьба" змагаються десятеро борців і в категорії "Жіноча боротьба" – десятеро борчинь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська спортсменка, чемпіонка Європи серед юніорівздобула першість у півфіналі та вийшла у фінал чемпіонату Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.Про це пише Суспільне з посиланням на обласну школу вищої професійної майстерності.Чемпіонат триває до 19 березня у румунському Бухаресті. На світових змаганнях Анастасія Алпєєва виступає у ваговій категорії до 76 кілограмів.Півфіналістів визначали за підсумками двох раундів. Згідно з результатами у чвертьфіналі 21-річна волинянка виборола перемогу у 23-річної сербської борчині, де їхня сутичка закінчилася з рахунком 10:0 на користь Алпєєвої.Супутницею волинянки у півфінальному поєдинку стала 22-річна борчиня з НорвегіїУ першому ж раунді Алпєєва здобула шість очок, заволодівши перевагою над суперницею та отримавши пропуск до фіналу.Як розповів тренер волинянки, у фінальному поєдинку, який відбудеться ввечері 16 березня, Анастасія Алпєєва вийде на ринг, де зустрінеться з 23-річної литовською борчинеюУ складі команд, котрі представлятимуть Україну на U23 – 20 спортсменів, із яких у категорії "Вільна боротьба" змагаються десятеро борців і в категорії "Жіноча боротьба" – десятеро борчинь.

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