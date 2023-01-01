На Донбасі загинув лучанин Артем Баглайчук

Баглайчук Артем Дмитрович.



Про це Ігор Поліщук.



Воїна призвали призваний на військову службу 13 грудня 2022 року до складу військової частини на посаду старшого стрільця 1 аеромобільного взводу 10 аеромобільної роти 4 аеромобільного батальйону.



Солдат Баглайчук Артем загинув 30 січня 2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Благодатне Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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