На Волині прикордоннику пропонували тисячу доларів хабаря за безперешкодний виїзд. ФОТО

Тисячу доларів хабаря пропонував прикордоннику військовозобов’язаний, аби безперешкодно виїхати з України. Правопорушника співробітники Волинського прикордонного загону викрили сьогодні, 16 березня, в пункті пропуску «Устилуг».Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Про неправомірні наміри 42-річного чоловіка правоохоронці дізналися заздалегідь. І коли той прибув на паспортний контроль та, не маючи законних підстав для виїзду з України, спробував домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск, був затриманий. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону українець давав прикордоннику тисячу доларів хабаря.Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».