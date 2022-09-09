На Волині прикордоннику пропонували тисячу доларів хабаря за безперешкодний виїзд. ФОТО

На Волині прикордоннику пропонували тисячу доларів хабаря за безперешкодний виїзд. ФОТО
Тисячу доларів хабаря пропонував прикордоннику військовозобов’язаний, аби безперешкодно виїхати з України. Правопорушника співробітники Волинського прикордонного загону викрили сьогодні, 16 березня, в пункті пропуску «Устилуг».

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Про неправомірні наміри 42-річного чоловіка правоохоронці дізналися заздалегідь. І коли той прибув на паспортний контроль та, не маючи законних підстав для виїзду з України, спробував домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск, був затриманий. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону українець давав прикордоннику тисячу доларів хабаря.

Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
На Волині прикордоннику пропонували тисячу доларів хабаря за безперешкодний виїзд. ФОТО
На Волині прикордоннику пропонували тисячу доларів хабаря за безперешкодний виїзд. ФОТО

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Теги: прикордонник, Устилуг, хабар
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