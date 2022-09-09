На Волині прикордоннику пропонували тисячу доларів хабаря за безперешкодний виїзд. ФОТО
Сьогодні, 17:42
Тисячу доларів хабаря пропонував прикордоннику військовозобов’язаний, аби безперешкодно виїхати з України. Правопорушника співробітники Волинського прикордонного загону викрили сьогодні, 16 березня, в пункті пропуску «Устилуг».
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Про неправомірні наміри 42-річного чоловіка правоохоронці дізналися заздалегідь. І коли той прибув на паспортний контроль та, не маючи законних підстав для виїзду з України, спробував домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск, був затриманий. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону українець давав прикордоннику тисячу доларів хабаря.
Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Про неправомірні наміри 42-річного чоловіка правоохоронці дізналися заздалегідь. І коли той прибув на паспортний контроль та, не маючи законних підстав для виїзду з України, спробував домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск, був затриманий. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону українець давав прикордоннику тисячу доларів хабаря.
Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
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