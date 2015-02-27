Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів

Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів
Верховна Рада відправила у відставку міністрів освіти і науки Сергія Шкарлета, стратегічних галузей Павла Рябікіна та цифрової трансформації Михайла Федорова.

Згодом планується голосування за призначення нових очільників цих міністерств. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише LB.ua.

Раніше за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що наступним міністром освіти та науки рекомендували призначити добровольця, директора Малої академії наук Оксена Лісового, на посаду міністра стратегічних галузей промисловості —–Олександра Камишіна.

Михайло Федоров отримає нову посаду з ширшими повноваженнями. Він буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім диджиталізації. Його майбутня посада – віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Голосування за кадрові призначення відбудуться найближчими днями.

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Теги: Верховна Рада, відставка, міністри
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