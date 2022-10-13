Волинянина судитимуть за жорстоке вбивство собаки

Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 55-річним жителем села Дідичі Луцького району жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, удень 7 березня 2023 року чоловік умисно вистрілив у чужого собаку з мисливської рушниці.Тварина загинула, а волинянина тепер судитимуть.згідно із санкцією ч. 1 ст. 299 КК України, жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років.