Волинянина судитимуть за жорстоке вбивство собаки

Волинянина судитимуть за жорстоке вбивство собаки
Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 55-річним жителем села Дідичі Луцького району жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, удень 7 березня 2023 року чоловік умисно вистрілив у чужого собаку з мисливської рушниці.

Тварина загинула, а волинянина тепер судитимуть.

Довідково: згідно із санкцією ч. 1 ст. 299 КК України, жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років.

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Теги: Волинянин, тварина, вбивство, прокуратура
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