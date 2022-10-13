Волинянина судитимуть за жорстоке вбивство собаки
Сьогодні, 15:10
Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 55-річним жителем села Дідичі Луцького району жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, удень 7 березня 2023 року чоловік умисно вистрілив у чужого собаку з мисливської рушниці.
Тварина загинула, а волинянина тепер судитимуть.
Довідково: згідно із санкцією ч. 1 ст. 299 КК України, жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, удень 7 березня 2023 року чоловік умисно вистрілив у чужого собаку з мисливської рушниці.
Тварина загинула, а волинянина тепер судитимуть.
Довідково: згідно із санкцією ч. 1 ст. 299 КК України, жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років.
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