Яка ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ на Волині

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За даними оперативної інформації у Волинській області з 13 по 19 березня на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 4932 особи.
Про це повідомили у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Минулого тижня захворіла 4651 особа. Серед інфікованих 58% становлять діти до 17 років.
Інтенсивний показник захворюваності за цей період становить 483,1 на 100 тисяч населення, що на 12,3% нижче епідемічного порогу розрахованого для області та вказує на неепідемічний рівень активності.
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Про це повідомили у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Минулого тижня захворіла 4651 особа. Серед інфікованих 58% становлять діти до 17 років.
Інтенсивний показник захворюваності за цей період становить 483,1 на 100 тисяч населення, що на 12,3% нижче епідемічного порогу розрахованого для області та вказує на неепідемічний рівень активності.
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