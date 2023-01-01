У Луцьку затримали фальшивомонетника: розраховувся у магазинах підробленими купюрами

У Луцьку затримали фальшивомонетника: розраховувся у магазинах підробленими купюрами
Викрили мешканця Дніпра, який розраховувався фальшивими купюрами у торгівельних закладах міста Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки у Волинській області.

Слідством встановлено, що громадянин України придбав підроблену національну валюту України у місті Дніпро у лютому 2023 року.

Чоловік привіз фальшиві купюри до Луцька і одразу почав їх збувати.

З метою приховування злочину гроші збувалися у різних торгівельних місцях. Щоразу купувався недорогий товар, який оплачувався підробленою купюрою в 1000 гривень. Таким чином особа конвертувала підроблені кошти у справжні гривні.

Виявлені банкноти номіналом 1000 грн мали однакові серії і номери та не відповідали встановленому зразку аналогічної банкноти Національного банку України. Купюри були надруковані з використанням кольорового знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку та мали підроблені спеціальні елементи захисту

Особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів). Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області за процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: Луцьк, фальшивомонетник
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