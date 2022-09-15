Ексначальнику СБУ Харківщини Дудіну загрожує довічне за держзраду, – ДБР





Про це



Встановлено, що експосадовець напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність почату повномасштабного наступу на територію України збройних сил РФ. Але замість організації роботи щодо протидії ворогу, він фактично зайнявся саботажем.



Вважаючи, що наступ буде успішним й сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою рф, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці.



Зокрема, він організував спробу усунення Голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання покладених на нього обов’язків. Метою цього акту було перешкодити здійсненню керівником ХОДА необхідних заходів правового режиму воєнного стану та намагання захопити державну владу в регіоні.



Також він через ЗМІ дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію. Намагався паралізувати й органи безпеки регіону – для цього він перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони регіону.



Крім того, умисно не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу УСБУ в Харківській області покинути адміністративне приміщення УСБУ та територію Харкова.



Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців.



До того ж, в умовах воєнного стану, самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.



Колишній керівник УСБУ в Харківській області підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), ч. 4 ст. 402 (непокора) КК України.



Йому загрожує довічне ув’язнення. Після ознайомлення стороною захисту справа буде передана до суду.



Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно колишнього керівника Управління Служби безпеки України в Харківській області. Його підозрюють у державній зраді та вчиненні кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби.Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.Встановлено, що експосадовець напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність почату повномасштабного наступу на територію України збройних сил РФ. Але замість організації роботи щодо протидії ворогу, він фактично зайнявся саботажем.Вважаючи, що наступ буде успішним й сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою рф, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці.Зокрема, він організував спробу усунення Голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання покладених на нього обов’язків. Метою цього акту було перешкодити здійсненню керівником ХОДА необхідних заходів правового режиму воєнного стану та намагання захопити державну владу в регіоні.Також він через ЗМІ дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію. Намагався паралізувати й органи безпеки регіону – для цього він перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони регіону.Крім того, умисно не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу УСБУ в Харківській області покинути адміністративне приміщення УСБУ та територію Харкова.Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців.До того ж, в умовах воєнного стану, самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.Колишній керівник УСБУ в Харківській області підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), ч. 4 ст. 402 (непокора) КК України.Йому загрожує довічне ув’язнення. Після ознайомлення стороною захисту справа буде передана до суду.Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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