Волинянин, який утік у Польщу від суду, таки відбуватиме покарання за ґратами

П'ять років позбавлення волі отримав волинянин, який утік у Польщу від суду.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 42-річного жителя Любомля винуватим у вчиненні грабежу.Увечері 1 червня 2018 року раніше неодноразово судимий, у тому числі за грабежі, чоловік вирвав сумочку з рук перехожої жінки у Любомлі.Аби уникнути кримінальної відповідальності, у липні 2018 року він виїхав в Республіку Польща, у зв'язку з чим був оголошений у міжнародний розшук.Після чотирьох років переховування підозрюваний повернувся в Україну, був затриманий та взятий під варту.Згідно з вироком суду, п'ять наступних років він проведе за ґратами.