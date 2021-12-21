Волинянин, який утік у Польщу від суду, таки відбуватиме покарання за ґратами
Сьогодні, 15:45
П'ять років позбавлення волі отримав волинянин, який утік у Польщу від суду.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 42-річного жителя Любомля винуватим у вчиненні грабежу.
Увечері 1 червня 2018 року раніше неодноразово судимий, у тому числі за грабежі, чоловік вирвав сумочку з рук перехожої жінки у Любомлі.
Аби уникнути кримінальної відповідальності, у липні 2018 року він виїхав в Республіку Польща, у зв'язку з чим був оголошений у міжнародний розшук.
Після чотирьох років переховування підозрюваний повернувся в Україну, був затриманий та взятий під варту.
Згідно з вироком суду, п'ять наступних років він проведе за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 42-річного жителя Любомля винуватим у вчиненні грабежу.
Увечері 1 червня 2018 року раніше неодноразово судимий, у тому числі за грабежі, чоловік вирвав сумочку з рук перехожої жінки у Любомлі.
Аби уникнути кримінальної відповідальності, у липні 2018 року він виїхав в Республіку Польща, у зв'язку з чим був оголошений у міжнародний розшук.
Після чотирьох років переховування підозрюваний повернувся в Україну, був затриманий та взятий під варту.
Згідно з вироком суду, п'ять наступних років він проведе за ґратами.
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