Stylus.ua розповів, як вибрати холодильник будинку чи квартири*

Stylus.ua розповів, як вибрати холодильник будинку чи квартири*
Холодильники — одна з категорій техніки, без якої не може обійтися ні одна оселя. Сьогодні існує безліч категорій холодильної техніки, що відрізняється за своїми параметрами та можливостями. Експерти магазину Stylus.ua підібрали головні критерії вибору та розповіли про ціни на холодильники в Україні.

Як обрати холодильник — рекомендації Stylus.ua


Врахуйте габарити. Варто заздалегідь визначити місце, де буде стояти холодильник та виміряти вільний простір за допомогою рулетки. Обов’язково потрібно врахувати напрям відкриття дверцят, а також перевірити наявність електричної розетки неподалік.

Визначте вигляд та компонування. Холодильники бувають одно-, дво- та багатокамерні:

• однокамерні складаються з єдиної холодильної камери;

• в двокамерних моделях морозилка та головний відсік розмежовані та мають різну температуру;

• багатокамерні мають кілька зон свіжості, призначених для зберігання різних видів продуктів.

Виберіть оптимальний об’єм. Мінімальний корисний об’єм холодильної камери визначається за такою формулою: на одну особу виділяється 120 л, а для кожної наступної додається по 60 л. Тобто для сім’ї з 4 людей потрібен холодильник на 400 л.

Дізнайтеся про рівень шуму. Якщо холодильник буде стояти у спальні або вітальні, краще придбати модель з низьким рівнем шуму (рекомендований показник — 40 дБ). В інших випадках гучність роботи — другорядний параметр.

Оберіть додаткові функції:

- Антибактеріальне покриття. Внутрішні стінки холодильника вкриваються речовиною з вмістом срібла. Це не дає розповсюджуватися мікроорганізмам.

- Індикатор відчинених дверцят. Якщо користувач забув закрити дверцята, пристрій видасть сповіщувальний звук.

- Суперзаморожування. Це режим, у якому температура в морозильній камері швидко знижується до -24...-28 °С.

- Льодогенератор. Це спеціальний відсік, в який вода може заливатися автоматично або вручну користувачем.

- Автономне збереження холоду — підтримує низьку температуру навіть під час вимкнення світла.

Ціни на холодильники у 2023 році


Інтернет-магазин Stylus.ua пропонує холодильники у діапазоні цін від 4 345 до 273 074 грн. Найдешевші моделі в асортименті — Philco PSB 401 X Cube, Ardesto DFM-50X та Ardesto DFM-50W. Ціна на моделі, що підійдуть для середньостатистичної квартири або невеликого приватного будинку, — в межах від 7 до 30 тис. грн.

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Теги: холодильники
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