«РАДАР», «АМІНЬ» І ВИПЛАТИ: що між цим спільного і як на вас наживаються
Сьогодні, 15:30
Нині медіаграмотність – необхідність для кожного і кожної. Російські та білоруські пропагандисти продовжують відпрацьовувати свою зарплату, а українським фактчекарам доводиться знешкоджувати чимало інформаційного сміття. У будь-якому разі – не зупиняємось, адже медіаграмотні українці – одна із підстав для поразки росії. До того ж, отримуючи від вас фідбек, розуміємо, що ми – на правильному шляху!
У рамках проєкту «Межуємо, але фільтруємо» громадська організація «Інформація в чистому вигляді» спільно з виданням ВолиньPost підготували вже низку фактчекінгових та навчальних матеріалів. Ми прагнемо надати волинянам та волинянкам той інструмент, що допоможе дати гідну відсіч ворогу на інформаційному фронті. Утім сьогодні змушені нагадати про маніпуляції з боку саме українських сміттярок або таких, які мімікрували під українські.
Наполегливо рекомендуємо відписатися від пабліків, здебільшого у телеграмі, для яких недолуга реклама на зразок «радару ракет» є нормою. По-перше, вони спекулюють на темі війни. По-друге, зневажають свою аудиторію. Днями ми розповідали, що застосунку «радар» не існує, та сміттяркам це не заважає рекламувати собі подібних.
У цьому пункті згадаємо також про «термінове повідомлення про ракети», «відключень світла більше не буде», «рух колон у напрямку Києва», «Терміново! Зеленський дав наказ кожному» тощо. Викликали емоцію – прорекламували шлак (інший телеграм-канал-сміттярку) – заробили грошей. Ви точно хочете бути серед тих, на кому ці гроші заробляють?
Окрім того, недобросовісні канали не перевіряють інформацію і поширюють фейки. В умовах війни такі ресурси – ненайкраще місце для споживання контенту.
А от ця частина стосується фейсбуку. Здавалось би, хто вірить у силу молитви в коментарях? Служби нині транслюють онлайн – скажете ви. Так, от тільки вони не мають нічого спільного із словом «амінь» в коментарях під картинкою зі зображенням ікони. І «по вірі вашій» тут не працює.
У цьому випадку «амінь» – до грошей. Щоправда, знову халепа, бо йдеться не про ваші гроші, а про гроші адміністратора групи, який нарощує аудиторію, щоби потім продати цю спільноту за шалену ціну.
Аби отримати сотні тисяч коментарів, варто лише додати картинку «ікони» і кілька слів про те, як у вас все буде добре, «якщо напишете амінь». І все – успіх гарантований. А далі відбувається приблизно так: популярна сторінка, яка недавно мала назву, наприклад, «Шукаю тебе», перетворилась на «Женскую обувь». До слова, популярна у фейсбуці група «Шукаю тебе», створена нібито для розшуку зниклих на війні, до 7 березня 2022 року і називалася «Женская обувь». Підозрюємо, що після перемоги України це група знову буде продавати взуття, але вже у десятки, а то і сотні разів збільшеній завдяки маніпуляціям аудиторії.
Більше того, розкручену завдяки такій маніпуляції, як, наприклад, «напишіть Амінь у коментарях, якщо сьогодні будете молитися за Бахмут», адміністратори потім зможуть продати за чималі гроші.
Про ще одну мотивацію створювати і розкручувати групи у фейсбуці, які спамлять дописами із «напишіть Амінь у коментарях» розкажемо у наступних новинах проєкту.
У гіршому випадку ви допомагаєте окупантам. Чому – пояснюємо тут.
На цей шлак можна натрапити і у фейсбуці, і в телеграмі. Здається, «міжнародну допомогу ООН» спростовували вже сотні разів, але повідомлення ширяться досі. Це свідчить про те, що така реклама досі працює. Механізм такий: вам пропонують перелік банків, де зручніше «отримати виплати», а перейшовши за посиланням, – закритий канал. Ви підписуєтеся на один, потім – на інший, ще на один, і ще, і ще... І, як казав екснардеп Тищенко: «грошей немає».
Зауважте також, що відсутність критичного мислення збільшує шанси натрапити на гачок кібершахраїв. Вони розповсюджують оголошення та просять перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку. Там вас просять ввести дані банківської картки, щоби нібито отримати гроші, а далі ви попрощається зі своїми.
Тож змушені нагадати: не переходьте за посиланнями із підозрілих повідомлень та не залишайте жодну особисту інформацію через будь-які форми (анкетування, опитування тощо).
Перелік шахрайських сторінок – тут.
І традиційно: якщо бачите у соцмережах чи чуєте від знайомих інформацію, яка викликає у вас сумнів, паніку чи страх, пишіть нам на електронну скриньку [email protected] або ж телефонуйте за номером 050-505-20-30.
Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
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У рамках проєкту «Межуємо, але фільтруємо» громадська організація «Інформація в чистому вигляді» спільно з виданням ВолиньPost підготували вже низку фактчекінгових та навчальних матеріалів. Ми прагнемо надати волинянам та волинянкам той інструмент, що допоможе дати гідну відсіч ворогу на інформаційному фронті. Утім сьогодні змушені нагадати про маніпуляції з боку саме українських сміттярок або таких, які мімікрували під українські.
Емоційні гачки
Наполегливо рекомендуємо відписатися від пабліків, здебільшого у телеграмі, для яких недолуга реклама на зразок «радару ракет» є нормою. По-перше, вони спекулюють на темі війни. По-друге, зневажають свою аудиторію. Днями ми розповідали, що застосунку «радар» не існує, та сміттяркам це не заважає рекламувати собі подібних.
У цьому пункті згадаємо також про «термінове повідомлення про ракети», «відключень світла більше не буде», «рух колон у напрямку Києва», «Терміново! Зеленський дав наказ кожному» тощо. Викликали емоцію – прорекламували шлак (інший телеграм-канал-сміттярку) – заробили грошей. Ви точно хочете бути серед тих, на кому ці гроші заробляють?
Окрім того, недобросовісні канали не перевіряють інформацію і поширюють фейки. В умовах війни такі ресурси – ненайкраще місце для споживання контенту.
Амінь
А от ця частина стосується фейсбуку. Здавалось би, хто вірить у силу молитви в коментарях? Служби нині транслюють онлайн – скажете ви. Так, от тільки вони не мають нічого спільного із словом «амінь» в коментарях під картинкою зі зображенням ікони. І «по вірі вашій» тут не працює.
У цьому випадку «амінь» – до грошей. Щоправда, знову халепа, бо йдеться не про ваші гроші, а про гроші адміністратора групи, який нарощує аудиторію, щоби потім продати цю спільноту за шалену ціну.
Аби отримати сотні тисяч коментарів, варто лише додати картинку «ікони» і кілька слів про те, як у вас все буде добре, «якщо напишете амінь». І все – успіх гарантований. А далі відбувається приблизно так: популярна сторінка, яка недавно мала назву, наприклад, «Шукаю тебе», перетворилась на «Женскую обувь». До слова, популярна у фейсбуці група «Шукаю тебе», створена нібито для розшуку зниклих на війні, до 7 березня 2022 року і називалася «Женская обувь». Підозрюємо, що після перемоги України це група знову буде продавати взуття, але вже у десятки, а то і сотні разів збільшеній завдяки маніпуляціям аудиторії.
Більше того, розкручену завдяки такій маніпуляції, як, наприклад, «напишіть Амінь у коментарях, якщо сьогодні будете молитися за Бахмут», адміністратори потім зможуть продати за чималі гроші.
Про ще одну мотивацію створювати і розкручувати групи у фейсбуці, які спамлять дописами із «напишіть Амінь у коментарях» розкажемо у наступних новинах проєкту.
У гіршому випадку ви допомагаєте окупантам. Чому – пояснюємо тут.
Виплати
На цей шлак можна натрапити і у фейсбуці, і в телеграмі. Здається, «міжнародну допомогу ООН» спростовували вже сотні разів, але повідомлення ширяться досі. Це свідчить про те, що така реклама досі працює. Механізм такий: вам пропонують перелік банків, де зручніше «отримати виплати», а перейшовши за посиланням, – закритий канал. Ви підписуєтеся на один, потім – на інший, ще на один, і ще, і ще... І, як казав екснардеп Тищенко: «грошей немає».
Зауважте також, що відсутність критичного мислення збільшує шанси натрапити на гачок кібершахраїв. Вони розповсюджують оголошення та просять перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку. Там вас просять ввести дані банківської картки, щоби нібито отримати гроші, а далі ви попрощається зі своїми.
Шахраї виманюють гроші в українців під виглядом ООН і Червоного Хреста (фото: facebook.com/RedCrossUkraine)
Тож змушені нагадати: не переходьте за посиланнями із підозрілих повідомлень та не залишайте жодну особисту інформацію через будь-які форми (анкетування, опитування тощо).
Перелік шахрайських сторінок – тут.
І традиційно: якщо бачите у соцмережах чи чуєте від знайомих інформацію, яка викликає у вас сумнів, паніку чи страх, пишіть нам на електронну скриньку [email protected] або ж телефонуйте за номером 050-505-20-30.
Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
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