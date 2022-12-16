Опалення у Луцьку поки не вимикатимуть





Про це розповів у коментарі Антон Безносиков.



Водночас рішення виконкому про призупинення опалювального сезону дозволить комунальникам зробити це, коли середньодобова температура повітря упродовж трьох днів буде перевищувати +8.



"Поки що ми ще не мали трьох діб поспіль, щоб температура була вищою за +8. Тому наразі сезон триває, але ми стежимо за погодою. Бачимо по прогнозах, що ще не настільки тепло і навіть буде зниження температури", – зазначив речник підприємства.



Зі слів Антона Безносикова, процес припинення опалювального сезону технологічно такий же складний, як і його старт і може тривати не один день.



Як розповів черговий синоптик Василь Климюк, цього тижня на Волині очікують теплу погоду. Зокрема 22 та 23 березня температура повітря сягатиме 18 градусів тепла.



Натомість із наступного тижня прогнозують незначне похолодання та дощову погоду. Вночі температура може опускатися до позначки "нуль".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 20 березня опалювальний сезон у Луцьку триває. Призупиняти його поки не будуть.Про це розповів у коментарі Суспільному речник комунального підприємства ЛуцьктеплоВодночас рішення виконкому про призупинення опалювального сезону дозволить комунальникам зробити це, коли середньодобова температура повітря упродовж трьох днів буде перевищувати +8."Поки що ми ще не мали трьох діб поспіль, щоб температура була вищою за +8. Тому наразі сезон триває, але ми стежимо за погодою. Бачимо по прогнозах, що ще не настільки тепло і навіть буде зниження температури", – зазначив речник підприємства.Зі слів Антона Безносикова, процес припинення опалювального сезону технологічно такий же складний, як і його старт і може тривати не один день.Як розповів черговий синоптик, цього тижня на Волині очікують теплу погоду. Зокрема 22 та 23 березня температура повітря сягатиме 18 градусів тепла.Натомість із наступного тижня прогнозують незначне похолодання та дощову погоду. Вночі температура може опускатися до позначки "нуль".

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