На Донбасі загинув лучанин Валерій Нидза

Валерій Нидза.



Про це розповів мер Луцька Ігор Поліщук.



52-річний лучанин Нидза Валерій Володимирович був призваний на військову службу 5 вересня 2022 року та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.



Солдат загинув 18 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з Росією, захищаючи український народ, загинув лучанинПро це розповів мер Луцька52-річний лучанин Нидза Валерій Володимирович був призваний на військову службу 5 вересня 2022 року та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.Солдат загинув 18 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

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