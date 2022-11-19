На Донбасі загинув лучанин Валерій Нидза
Сьогодні, 16:24
На війні з Росією, захищаючи український народ, загинув лучанин Валерій Нидза.
Про це розповів мер Луцька Ігор Поліщук.
52-річний лучанин Нидза Валерій Володимирович був призваний на військову службу 5 вересня 2022 року та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.
Солдат загинув 18 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів мер Луцька Ігор Поліщук.
52-річний лучанин Нидза Валерій Володимирович був призваний на військову службу 5 вересня 2022 року та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.
Солдат загинув 18 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Донбасі загинув лучанин Валерій Нидза
Сьогодні, 16:24
Опалення у Луцьку поки не вимикатимуть
Сьогодні, 16:17
Жінка з Волині волонтерить для побратимів загиблого сина
Сьогодні, 16:00
Stylus.ua розповів, як вибрати холодильник будинку чи квартири*
Сьогодні, 15:48
Медіа