Увірвався у хату з сокирою: волинянин на вісім років втрапив за ґрати за розбій
Сьогодні, 16:46
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Ковельський міськрайонний суд визнав 54-річного жителя селища Голоби винуватим у вчиненні в умовах воєнного часу розбою із проникненням у житло.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Удень 21 січня 2023 року чотири рази уже судимий, у тому числі за розбій, чоловік, прихопивши сокиру, увірвався в хату до 88-річної сусідки та почав її бити і вимагати гроші.
Жінка вирвалась і втекла надвір, а її кривдника, який нічим не зміг поживитися у помешканні, невдовзі затримали.
Суд призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Удень 21 січня 2023 року чотири рази уже судимий, у тому числі за розбій, чоловік, прихопивши сокиру, увірвався в хату до 88-річної сусідки та почав її бити і вимагати гроші.
Жінка вирвалась і втекла надвір, а її кривдника, який нічим не зміг поживитися у помешканні, невдовзі затримали.
Суд призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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