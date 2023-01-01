Увірвався у хату з сокирою: волинянин на вісім років втрапив за ґрати за розбій

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Ковельський міськрайонний суд визнав 54-річного жителя селища Голоби винуватим у вчиненні в умовах воєнного часу розбою із проникненням у житло.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Удень 21 січня 2023 року чотири рази уже судимий, у тому числі за розбій, чоловік, прихопивши сокиру, увірвався в хату до 88-річної сусідки та почав її бити і вимагати гроші.Жінка вирвалась і втекла надвір, а її кривдника, який нічим не зміг поживитися у помешканні, невдовзі затримали.Суд призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.