У Міноборони вказали на два важливі аспекти оборони Бахмута

У Міноборони вказали на два важливі аспекти оборони Бахмута
Оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал російських військ, а також знищити велику кількість техніки й особового складу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Найгарячіша точка у нас Бахмут. На цьому тижні це вже другий місяць як почалися найзапекліші бої, як ситуація критично загострилася щодо Бахмута. Але попри всі прогнози різних експертів другий місяць в цих гарячих боях Бахмут стоїть", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що насамперед оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал ворога. І те, що на сьогодні там стоять наші війська - вони просто не пропускають окупантів далі.

"Другий важливий аспект - це знищення ворога, техніки й особового складу. За час цих боїв безумовно, на жаль, з нашого боку є втрати. Разом з тим, у ворога втрати значно вищі й ми знищуємо найпрофесійніші його підрозділи, підрозділи "Вагнера", які кинуті на те, щоб оточити Бахмут", - наголосила замміністра.

Вона додала, що на сьогодні у Бахмуті відбуваються активні бої, проте оборона міста триває.

"У певній частині міста вони (бої, - ред.) відбуваються, певне просування у ворога було. Разом з тим, у нас теж є на певних ділянках успіхи й на сьогодні триває оборона Бахмута", - зазначила Маляр.

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Теги: Міноборони, Бахмут
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