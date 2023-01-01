Сили ППО знищили російський безпілотник поблизу Києва
Сьогодні, 17:15
Сили протиповітряної оборони сьогодні, 20 березня, знищили російський безпілотник поблизу Києва.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
«Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БПЛА. Силами і засобами ППО ціль була знищена. В черговий раз дякуємо нашій протиповітряній обороні! Але вкотре звертаюся до всіх мешканців Києва - чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття», - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, що ліквідували організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка.
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Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
«Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БПЛА. Силами і засобами ППО ціль була знищена. В черговий раз дякуємо нашій протиповітряній обороні! Але вкотре звертаюся до всіх мешканців Києва - чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття», - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, що ліквідували організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка.
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