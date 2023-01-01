Сили ППО знищили російський безпілотник поблизу Києва

Сили ППО знищили російський безпілотник поблизу Києва
Сили протиповітряної оборони сьогодні, 20 березня, знищили російський безпілотник поблизу Києва.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БПЛА. Силами і засобами ППО ціль була знищена. В черговий раз дякуємо нашій протиповітряній обороні! Але вкотре звертаюся до всіх мешканців Києва - чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття», - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що ліквідували організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка.

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Теги: Росія, Україна, війна
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