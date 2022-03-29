У Струмівці чоловік підпалив траву: гасили понад годину. ФОТО

Луцькі рятувальники ліквідували пожежу сухої трави та знайшли винну в цьому особу.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Сьогодні близько 15:15 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу сухого трави в селі Струмівка поблизу Луцька.Вогонь загрожував перекинутись на сусідні з палаючою ділянки та господарські будівлі.За викликом прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини, вжили заходи для гасіння вогню, співробітники Луцьке районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області спільно з поліцією вжили оперативних дій для пошуку винних у підпалі.З’ясувалось, що пожежу спричинив місцевий мешканець,, 1957 року народження - його метод господарювання ледь не спричинив важких наслідків.На порушника склали протокол і винесли постанову про адміністративне правопорушення, йому загрожує штраф в сумі 3060 гривень.Рятувальникам знадобилось більше години часу, щоб ліквідувати пожежу, що виникла від одного сірника.