Данілов розповів, коли Генштаб ухвалить рішення про контрнаступ
Сьогодні, 12:39
Рішення щодо початку контрнаступу Генеральний штаб ЗСУ ухвалить в останній момент.
Про це в інтерв'ю ARD заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, пише Слово і Діло.
Спершу він прокоментував «витік» секретних документів Пентагону.
«Спецслужби повинні бути більш пильними, коли йдеться про секретні документи», - сказав Данілов.
Секретар РНБО підкреслив, що Генштаб ухвалить рішення про початок запланованого контрнаступу в останній момент.
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«Якщо хтось думає, що у нас є тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало», - підсумував Данілов.
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Про це в інтерв'ю ARD заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, пише Слово і Діло.
Спершу він прокоментував «витік» секретних документів Пентагону.
«Спецслужби повинні бути більш пильними, коли йдеться про секретні документи», - сказав Данілов.
Секретар РНБО підкреслив, що Генштаб ухвалить рішення про початок запланованого контрнаступу в останній момент.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Витік» секретних документів Пентагону призвів до зміни деяких військових планів України, – CNN
«Якщо хтось думає, що у нас є тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало», - підсумував Данілов.
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