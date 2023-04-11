Данілов розповів, коли Генштаб ухвалить рішення про контрнаступ

Данілов розповів, коли Генштаб ухвалить рішення про контрнаступ
Рішення щодо початку контрнаступу Генеральний штаб ЗСУ ухвалить в останній момент.

Про це в інтерв'ю ARD заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, пише Слово і Діло.

Спершу він прокоментував «витік» секретних документів Пентагону.

«Спецслужби повинні бути більш пильними, коли йдеться про секретні документи», - сказав Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що Генштаб ухвалить рішення про початок запланованого контрнаступу в останній момент.

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«Якщо хтось думає, що у нас є тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало», - підсумував Данілов.

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Теги: контрнаступ, Данілов
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