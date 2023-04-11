Данілов розповів, коли Генштаб ухвалить рішення про контрнаступ





Про це в інтерв'ю ARD заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, пише



Спершу він прокоментував «витік» секретних документів Пентагону.



«Спецслужби повинні бути більш пильними, коли йдеться про секретні документи», - сказав Данілов.



Секретар РНБО підкреслив, що Генштаб ухвалить рішення про початок запланованого контрнаступу в останній момент.



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«Якщо хтось думає, що у нас є тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало», - підсумував Данілов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рішення щодо початку контрнаступу Генеральний штаб ЗСУ ухвалить в останній момент.Про це в інтерв'ю ARD заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Українипише Слово і Діло. Спершу він прокоментував «витік» секретних документів Пентагону.«Спецслужби повинні бути більш пильними, коли йдеться про секретні документи», - сказав Данілов.Секретар РНБО підкреслив, що Генштаб ухвалить рішення про початок запланованого контрнаступу в останній момент.«Якщо хтось думає, що у нас є тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало», - підсумував Данілов.

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