На Волині 14-річний скутерист влетів у бус: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 12:45
У Ковелі 10 квітня на вулиці Винниченка сталася аварія. 14-річний місцевий житель керуючи скутером Defiant, зіткнувся із автомобілем Volkswagen LT, під керуванням 37-річного ковельчанина, який рухався головною дорогою.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок автопригоди водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології. Також постраждав 16-річний пасажир скутера, він не госпіталізовувався.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок автопригоди водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології. Також постраждав 16-річний пасажир скутера, він не госпіталізовувався.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
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