На Волині 14-річний скутерист влетів у бус: є постраждалі. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Внаслідок автопригоди водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології. Також постраждав 16-річний пасажир скутера, він не госпіталізовувався.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі 10 квітня на вулиці Винниченка сталася аварія. 14-річний місцевий житель керуючи скутером Defiant, зіткнувся із автомобілем Volkswagen LT, під керуванням 37-річного ковельчанина, який рухався головною дорогою.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок автопригоди водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології. Також постраждав 16-річний пасажир скутера, він не госпіталізовувався.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.

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