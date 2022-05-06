На Волині 14-річний скутерист влетів у бус: є постраждалі. ФОТО

На Волині 14-річний скутерист влетів у бус: є постраждалі. ФОТО
У Ковелі 10 квітня на вулиці Винниченка сталася аварія. 14-річний місцевий житель керуючи скутером Defiant, зіткнувся із автомобілем Volkswagen LT, під керуванням 37-річного ковельчанина, який рухався головною дорогою.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок автопригоди водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології. Також постраждав 16-річний пасажир скутера, він не госпіталізовувався.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідство триває.
На Волині 14-річний скутерист влетів у бус: є постраждалі. ФОТО

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Теги: Ковель, скутерист, ДТП
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