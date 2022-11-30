«Цей час настав»: депутати Волиньради просять вірян зректися Московського патріархату





Відповідне звернення прийняли під час позачергової сесії 11 квітня.



У зверненні йдеться про те, що, мовляв, задовго до початку відвертої агресії росії, на жаль, тривала і духовна окупація України.



«Наративом «Україна – це малоросія і частина єдиної росії» служителі української філії російської церкви роками зомбували вірян. Війна ж остаточно викрила справжню подобу московитської агентури в рясах. З 2014 року і дотепер СБУ та правоохоронцями збирали численні докази сприяння УПЦ МП окупантам: у коригуванні вогневих ударів, захопленні міст і сіл, зберіганні зброї та переховуванні воєнних злочинців у церквах і монастирях. За кремлівськими методичками священники московського патріархату співають осанни «матушкє-русі», але відмовляються відспівувати наших загиблих Героїв, виправдовують війну і просто у храмах власноруч лупцюють військовослужбовців», – йдеться у зверненні депутатів до волинян.



Це, зауважують депутати, спонукає релігійні громади до добровільного і остаточного роз’єднання з Московським патріархатом.



«Наш заклик до тих вірян УПЦ МП, хто ще не насмілився чи вагається. Цей час настав! Зректися духовних тягарів чужої руйнівної ідеології сьогодні – це уберегти наших дітей від рабства і меншовартості завтра. Звільнитися від упередженості та розбрату зараз – відсвяткувати перемогу над ворогом невдовзі. Українці! Ми не ділимо Бога, але нас розділили, щоб поневолити і знищити. Чи потрібні ще докази, коли з благословення московської церкви позбавляють життя, мордують, ґвалтують, викрадають наших дітей, а домівки рівняють із землею?! Полишайте осередки вселенського зла, ставайте на бік правди.



Ми закликаємо вірян УПЦ МП на Волині розірвати будь-які зв’язки з російською православною церквою і, нарешті, домогтися остаточної релігійної незалежності України від москви. Це можливо зробити лише разом, в духовній єдності всього українського народу», - йдеться у тексті звернення.



Нагадаємо, окрім того, депутати під час сьогоднішньої сесії одноголосно

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Волиньради звернулися до вірян Української православної церкви Московського патріархату з проханням розірвати будь-які зв’язки з російською православною церквою.Відповідне звернення прийняли під час позачергової сесії 11 квітня.У зверненні йдеться про те, що, мовляв, задовго до початку відвертої агресії росії, на жаль, тривала і духовна окупація України.«Наративом «Україна – це малоросія і частина єдиної росії» служителі української філії російської церкви роками зомбували вірян. Війна ж остаточно викрила справжню подобу московитської агентури в рясах. З 2014 року і дотепер СБУ та правоохоронцями збирали численні докази сприяння УПЦ МП окупантам: у коригуванні вогневих ударів, захопленні міст і сіл, зберіганні зброї та переховуванні воєнних злочинців у церквах і монастирях. За кремлівськими методичками священники московського патріархату співають осанни «матушкє-русі», але відмовляються відспівувати наших загиблих Героїв, виправдовують війну і просто у храмах власноруч лупцюють військовослужбовців», – йдеться у зверненні депутатів до волинян.Це, зауважують депутати, спонукає релігійні громади до добровільного і остаточного роз’єднання з Московським патріархатом.«Наш заклик до тих вірян УПЦ МП, хто ще не насмілився чи вагається. Цей час настав! Зректися духовних тягарів чужої руйнівної ідеології сьогодні – це уберегти наших дітей від рабства і меншовартості завтра. Звільнитися від упередженості та розбрату зараз – відсвяткувати перемогу над ворогом невдовзі. Українці! Ми не ділимо Бога, але нас розділили, щоб поневолити і знищити. Чи потрібні ще докази, коли з благословення московської церкви позбавляють життя, мордують, ґвалтують, викрадають наших дітей, а домівки рівняють із землею?! Полишайте осередки вселенського зла, ставайте на бік правди.Ми закликаємо вірян УПЦ МП на Волині розірвати будь-які зв’язки з російською православною церквою і, нарешті, домогтися остаточної релігійної незалежності України від москви. Це можливо зробити лише разом, в духовній єдності всього українського народу», - йдеться у тексті звернення.Нагадаємо, окрім того, депутати під час сьогоднішньої сесії одноголосно проголосували за заборону діяльності УПЦ (МП) на території Волинської області.

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