Волинь – у топі областей за кількістю церков УПЦ МП





Про це пише



Такі цифри наводить Опендатабот – сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру.



Волинь має шостий показник по Україні. Більше громад УПЦ МП на Донеччині (683 релігійних установ), Хмельниччині (613) та Вінниччині (563), Дніпропетровщині (527) та на Закарпатті (492).



Загалом наразі час в Україні залишається 8505 церков, що підпорядковуються Московському патріархату.



Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, депутати Волинської обласної ради зібрали позачергову сесію, на якій

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області досі існує 458 релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату.Про це пише Вісник Такі цифри наводить Опендатабот – сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру.Волинь має шостий показник по Україні. Більше громад УПЦ МП на Донеччині (683 релігійних установ), Хмельниччині (613) та Вінниччині (563), Дніпропетровщині (527) та на Закарпатті (492).Загалом наразі час в Україні залишається 8505 церков, що підпорядковуються Московському патріархату.Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, депутати Волинської обласної ради зібрали позачергову сесію, на якій прийняли рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області.

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