Воїни волинської бригади на трофейній БМП знищують росіян. ВІДЕО

Воїни волинської бригади на трофейній БМП знищують росіян. ВІДЕО
Сухопутні війська України показали відео, де воїни 14-ої окремої механізованаої бригади імені князя Романа Великого знищують ворогів.

Ролик оприлюднили на сторінці волинської бригади.

Військові знищують на трофейній БМП-2 її колишніх господарів. На відео видно, що від ударів наших захисників, загорівся ворожий міномет 120-го калібру.

"Князівські піхотинці – красені! А їхня робота ще красивіша! Або, як то кажуть, мед для душі. "Візьміть" солоденького й собі з цього відео", - йдеться у дописі.

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Теги: Воїни 14 ОМБР, бій, знищують ворога, відео, піхотинці
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