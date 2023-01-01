Воїни волинської бригади на трофейній БМП знищують росіян. ВІДЕО





Ролик



Військові знищують на трофейній БМП-2 її колишніх господарів. На відео видно, що від ударів наших захисників, загорівся ворожий міномет 120-го калібру.



"Князівські піхотинці – красені! А їхня робота ще красивіша! Або, як то кажуть, мед для душі. "Візьміть" солоденького й собі з цього відео", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сухопутні війська України показали відео, де воїни 14-ої окремої механізованаої бригади імені князя Романа Великого знищують ворогів.Ролик оприлюднили на сторінці волинської бригади.Військові знищують на трофейній БМП-2 її колишніх господарів. На відео видно, що від ударів наших захисників, загорівся ворожий міномет 120-го калібру."Князівські піхотинці – красені! А їхня робота ще красивіша! Або, як то кажуть, мед для душі. "Візьміть" солоденького й собі з цього відео", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію