Воїни волинської бригади на трофейній БМП знищують росіян. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
Сухопутні війська України показали відео, де воїни 14-ої окремої механізованаої бригади імені князя Романа Великого знищують ворогів.
Ролик оприлюднили на сторінці волинської бригади.
Військові знищують на трофейній БМП-2 її колишніх господарів. На відео видно, що від ударів наших захисників, загорівся ворожий міномет 120-го калібру.
"Князівські піхотинці – красені! А їхня робота ще красивіша! Або, як то кажуть, мед для душі. "Візьміть" солоденького й собі з цього відео", - йдеться у дописі.
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Ролик оприлюднили на сторінці волинської бригади.
Військові знищують на трофейній БМП-2 її колишніх господарів. На відео видно, що від ударів наших захисників, загорівся ворожий міномет 120-го калібру.
"Князівські піхотинці – красені! А їхня робота ще красивіша! Або, як то кажуть, мед для душі. "Візьміть" солоденького й собі з цього відео", - йдеться у дописі.
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