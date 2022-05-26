Яку контрабанду намагалися перевезти через волинський кордон у 2023 році

Яку контрабанду намагалися перевезти через волинський кордон у 2023 році
У першому кварталі 2023 року посадові особи Волинської митниці скерували до правоохоронців 33 повідомлення про правопорушення, які містили ознаки злочинів.

Про це інформують у пресслужбі митниці.

З них 18 фактів стосувалося виявлення незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. З незаконного обігу вилучено майже 0,5 кг та 24 пігулки наркотичних засобів, 17,7 кг психотропної речовини, 12 пігулок прекурсорів, 38 одиниць холодної зброї та 28 набоїв.

Митники припинили 2 спроби незаконного переміщення товарів продовольчої групи на суму понад 1 млн грн, 8 спроб незаконного переміщення товарів промислової групи на суму майже 6 млн грн, 7 спроб незаконного переміщення транспортних засобів на суму понад 1 млн грн, по 1 спробі незаконного переміщення лісоматеріалів та лікарських засобів, 2 спроби незаконного переміщення культурних цінностей.

Найбільша кількість протоколів про порушення митних правил, складених у І кварталі цього року, припадає на статтю 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю). Їх частка становить 32%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, митниця, порушення, контрабанда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на полігоні помер чоловік
Сьогодні, 14:10
Уряд дозволив вручати повістки незалежно від місця військового обліку
Сьогодні, 13:59
Яку контрабанду намагалися перевезти через волинський кордон у 2023 році
Сьогодні, 13:39
Повідомили, коли на ЛПЗ з'явиться гаряча вода
Сьогодні, 13:22
Волинь – у топі областей за кількістю церков УПЦ МП
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Через волинський кордон возять незадекларований «крам»: вилучене передадуть на потреби ЗСУ Через волинський кордон возять незадекларований «крам»: вилучене передадуть на потреби ЗСУ
26 травень, 2022, 11:30
Через Волинь чоловік намагався вивезти за кордон 320 тисяч доларів. ФОТО Через Волинь чоловік намагався вивезти за кордон 320 тисяч доларів. ФОТО
30 березень, 2022, 19:52
На «Ягодині» викрили порушення митних правил на понад 300 млн грн На «Ягодині» викрили порушення митних правил на понад 300 млн грн
14 січень, 2022, 11:36
Через «Ягодин» хотіли перевезти медобладнання під виглядом гуманітарної допомоги Через «Ягодин» хотіли перевезти медобладнання під виглядом гуманітарної допомоги
02 грудень, 2021, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Злочини росіян на Київщині: досі неопізнаними залишаються 195 тіл
Сьогодні, 14:25
 0
На Волині на полігоні помер чоловік
Сьогодні, 14:10
 0
Уряд дозволив вручати повістки незалежно від місця військового обліку
Сьогодні, 13:59
 0
Яку контрабанду намагалися перевезти через волинський кордон у 2023 році
Сьогодні, 13:39
 0
Повідомили, коли на ЛПЗ з'явиться гаряча вода
Сьогодні, 13:22
 0
Медіа
відео
1/8