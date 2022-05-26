Яку контрабанду намагалися перевезти через волинський кордон у 2023 році

У першому кварталі 2023 року посадові особи Волинської митниці скерували до правоохоронців 33 повідомлення про правопорушення, які містили ознаки злочинів.Про це інформують у пресслужбі митниці.З них 18 фактів стосувалося виявлення незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. З незаконного обігу вилучено майже 0,5 кг та 24 пігулки наркотичних засобів, 17,7 кг психотропної речовини, 12 пігулок прекурсорів, 38 одиниць холодної зброї та 28 набоїв.Митники припинили 2 спроби незаконного переміщення товарів продовольчої групи на суму понад 1 млн грн, 8 спроб незаконного переміщення товарів промислової групи на суму майже 6 млн грн, 7 спроб незаконного переміщення транспортних засобів на суму понад 1 млн грн, по 1 спробі незаконного переміщення лісоматеріалів та лікарських засобів, 2 спроби незаконного переміщення культурних цінностей.Найбільша кількість протоколів про порушення митних правил, складених у І кварталі цього року, припадає на статтю 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю). Їх частка становить 32%.