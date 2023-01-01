Уряд дозволив вручати повістки незалежно від місця військового обліку





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Як вказано у відповідній постанові уряду, територіальні центри комплектування можуть здійснювати сповіщення про призов на військову службу під час мобілізації незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Раніше цього уточнення в постанові не було, а під час вручення повістки на вулиці військовозобов’язаний міг від неї відмовитись, якщо він не зареєстрований за місцем видачі повістки.



Також, згідно зі змінами, за вручення повісток резервістам в особливий період, а також військовозобов’язаним під час мобілізації, відповідальний керівник ТЦК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів на засіданні 7 квітня розширив функції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів) та дозволив вручати повістки військовозобов’язаним незалежно від місця обліку.Про це пише zaxid.net. Як вказано у відповідній постанові уряду, територіальні центри комплектування можуть здійснювати сповіщення про призов на військову службу під час мобілізації незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Раніше цього уточнення в постанові не було, а під час вручення повістки на вулиці військовозобов’язаний міг від неї відмовитись, якщо він не зареєстрований за місцем видачі повістки.Також, згідно зі змінами, за вручення повісток резервістам в особливий період, а також військовозобов’язаним під час мобілізації, відповідальний керівник ТЦК.

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