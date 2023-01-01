Уряд дозволив вручати повістки незалежно від місця військового обліку

Уряд дозволив вручати повістки незалежно від місця військового обліку
Кабінет міністрів на засіданні 7 квітня розширив функції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів) та дозволив вручати повістки військовозобов’язаним незалежно від місця обліку.

Про це пише zaxid.net.

Як вказано у відповідній постанові уряду, територіальні центри комплектування можуть здійснювати сповіщення про призов на військову службу під час мобілізації незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Раніше цього уточнення в постанові не було, а під час вручення повістки на вулиці військовозобов’язаний міг від неї відмовитись, якщо він не зареєстрований за місцем видачі повістки.

Також, згідно зі змінами, за вручення повісток резервістам в особливий період, а також військовозобов’язаним під час мобілізації, відповідальний керівник ТЦК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: повістки, Уряд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Злочини росіян на Київщині: досі неопізнаними залишаються 195 тіл
Сьогодні, 14:25
На Волині на полігоні помер чоловік
Сьогодні, 14:10
Уряд дозволив вручати повістки незалежно від місця військового обліку
Сьогодні, 13:59
Яку контрабанду намагалися перевезти через волинський кордон у 2023 році
Сьогодні, 13:39
Повідомили, коли на ЛПЗ з'явиться гаряча вода
Сьогодні, 13:22
Схожі новини
Вів телеграм-канал про місце вручання повісток: у Луцьку судитимуть 34-річного чоловіка Вів телеграм-канал про місце вручання повісток: у Луцьку судитимуть 34-річного чоловіка
03 квітень, 15:00
Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді
18 березень, 18:00
У «Дії» повісток не буде, – Мінцифри У «Дії» повісток не буде, – Мінцифри
14 березень, 12:31
СБУ на Волині заблокувала Телеграм-канал, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. ФОТО СБУ на Волині заблокувала Телеграм-канал, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. ФОТО
10 березень, 15:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Злочини росіян на Київщині: досі неопізнаними залишаються 195 тіл
Сьогодні, 14:25
 0
На Волині на полігоні помер чоловік
Сьогодні, 14:10
 0
Уряд дозволив вручати повістки незалежно від місця військового обліку
Сьогодні, 13:59
 0
Яку контрабанду намагалися перевезти через волинський кордон у 2023 році
Сьогодні, 13:39
 0
Повідомили, коли на ЛПЗ з'явиться гаряча вода
Сьогодні, 13:22
 0
Медіа
відео
1/8