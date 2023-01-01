На Волині на полігоні помер чоловік

На Волині на полігоні помер чоловік
На полігоні біля села Городилець Ковельського району помер чоловік. Трагедія трапилася сьогодні, 11 квітня, на колишньому стрільбищі «Волинська січ».

Про це Інформаційному агенству Волинські Новини стало відомо з власних достовірних джерел.

Інформацію підтвердили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

По приїзду на виклик бригада швидкої констатувала смерть цивільного чоловіка.

Йому було 60 років. На полігон він пішов, аби повправлятися в стрільбі.

Як зазначили в центрі екстреної допомоги, з анамнезу відомо, що вчора, 10 квітня, в чоловіка боліло серце й посилилася задишка.

Зі слів свідків, перед смертю в нього були судоми.

Як прокоментували ІА Волинські Новини в пресслужбі ГУ Нацполіції області, померлий 1962 року народження. Відомості буде внесено до ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу з приміткою «раптова смерть».

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Теги: Волинь, полігон, смерть
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