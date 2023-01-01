На Волині на полігоні помер чоловік

На полігоні біля села Городилець Ковельського району помер чоловік. Трагедія трапилася сьогодні, 11 квітня, на колишньому стрільбищі «Волинська січ».Про цестало відомо з власних достовірних джерел.Інформацію підтвердили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.По приїзду на виклик бригада швидкої констатувала смерть цивільного чоловіка.Йому було 60 років. На полігон він пішов, аби повправлятися в стрільбі.Як зазначили в центрі екстреної допомоги, з анамнезу відомо, що вчора, 10 квітня, в чоловіка боліло серце й посилилася задишка.Зі слів свідків, перед смертю в нього були судоми.Як прокоментували ІА Волинські Новини в пресслужбі ГУ Нацполіції області, померлий 1962 року народження. Відомості буде внесено до ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу з приміткою «раптова смерть».