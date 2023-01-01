На Волині на полігоні помер чоловік
Сьогодні, 14:10
На полігоні біля села Городилець Ковельського району помер чоловік. Трагедія трапилася сьогодні, 11 квітня, на колишньому стрільбищі «Волинська січ».
Про це Інформаційному агенству Волинські Новини стало відомо з власних достовірних джерел.
Інформацію підтвердили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
По приїзду на виклик бригада швидкої констатувала смерть цивільного чоловіка.
Йому було 60 років. На полігон він пішов, аби повправлятися в стрільбі.
Як зазначили в центрі екстреної допомоги, з анамнезу відомо, що вчора, 10 квітня, в чоловіка боліло серце й посилилася задишка.
Зі слів свідків, перед смертю в нього були судоми.
Як прокоментували ІА Волинські Новини в пресслужбі ГУ Нацполіції області, померлий 1962 року народження. Відомості буде внесено до ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу з приміткою «раптова смерть».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агенству Волинські Новини стало відомо з власних достовірних джерел.
Інформацію підтвердили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
По приїзду на виклик бригада швидкої констатувала смерть цивільного чоловіка.
Йому було 60 років. На полігон він пішов, аби повправлятися в стрільбі.
Як зазначили в центрі екстреної допомоги, з анамнезу відомо, що вчора, 10 квітня, в чоловіка боліло серце й посилилася задишка.
Зі слів свідків, перед смертю в нього були судоми.
Як прокоментували ІА Волинські Новини в пресслужбі ГУ Нацполіції області, померлий 1962 року народження. Відомості буде внесено до ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу з приміткою «раптова смерть».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині на полігоні помер чоловік
Сьогодні, 14:10
Повідомили, коли на ЛПЗ з'явиться гаряча вода
Сьогодні, 13:22
Медіа