Росія гальмує повернення «азовців», – Координаційний штаб





Про це



За ініціативи громадської організації “Жінки зі сталі” в Координаційному штабі відбулася зустріч з родинами військовослужбовців штурмової бригади Національної гвардії України “Азов”. На запитання близьких відповіли представники Координаційного штабу, НГУ, Національної поліції та бригади “Азов”.



Представник Штабу повідомив, що російська сторона гальмує повернення "азовців".



“Ми можемо хоч щодня вимагати повернення, але це нічого не змінить”, - сказав він.



Зазначається, що порушили на зустрічі також питання підтверджень полону російською стороною. Представник “Азову” розповів, що не всі виходили з “Азовсталі” під наглядом міжнародних організацій. 16 і 17 травня 2022-го Захисники евакуйовувалися без представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Але на виході всі їхні прізвища записували й переліки передали в НГУ. 18 – 20 травня спостерігачі МКЧХ анкетували тих, хто залишав укріплення заводу.



“Додаткова інформація у нас від тих, кого вдалося звільнити з полону… Для нас важливо знати, де наші хлопці, і ми вимагаємо їхнього звільнення. Вид обліку не має значення, бо росія не веде з нами жодного листування. Тобто ми не можемо написати в рф: ану підтвердить нам негайно того і того”, – наголосив представник Штабу.



Він зауважив, що ворог не реагує навіть на запити міжнародних організацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що Росія гальмує повернення "азовців".Про це йдеться у їхньому телеграм-каналі.За ініціативи громадської організації “Жінки зі сталі” в Координаційному штабі відбулася зустріч з родинами військовослужбовців штурмової бригади Національної гвардії України “Азов”. На запитання близьких відповіли представники Координаційного штабу, НГУ, Національної поліції та бригади “Азов”.Представник Штабу повідомив, що російська сторона гальмує повернення "азовців".“Ми можемо хоч щодня вимагати повернення, але це нічого не змінить”, - сказав він.Зазначається, що порушили на зустрічі також питання підтверджень полону російською стороною. Представник “Азову” розповів, що не всі виходили з “Азовсталі” під наглядом міжнародних організацій. 16 і 17 травня 2022-го Захисники евакуйовувалися без представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Але на виході всі їхні прізвища записували й переліки передали в НГУ. 18 – 20 травня спостерігачі МКЧХ анкетували тих, хто залишав укріплення заводу.“Додаткова інформація у нас від тих, кого вдалося звільнити з полону… Для нас важливо знати, де наші хлопці, і ми вимагаємо їхнього звільнення. Вид обліку не має значення, бо росія не веде з нами жодного листування. Тобто ми не можемо написати в рф: ану підтвердить нам негайно того і того”, – наголосив представник Штабу.Він зауважив, що ворог не реагує навіть на запити міжнародних організацій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію