Волинянина підозрюють у вчиненні наркозлочинів. ФОТО

За процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури 41-річному жителю Каменя-Каширського повідомлено про підозру у вчиненні неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту й збуту наркотичних засобів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, чоловік, який уже мав конфлікти із законом, упродовж січня - квітня 2023 року тричі збував охочим метадон та канабіс.Згортки із наркотичними речовинами виявлені у нього при затриманні та в його оселі під час санкціонованого судом обшуку.Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.