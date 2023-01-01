Волинянина підозрюють у вчиненні наркозлочинів. ФОТО

Волинянина підозрюють у вчиненні наркозлочинів. ФОТО
За процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури 41-річному жителю Каменя-Каширського повідомлено про підозру у вчиненні неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту й збуту наркотичних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік, який уже мав конфлікти із законом, упродовж січня - квітня 2023 року тричі збував охочим метадон та канабіс.

Згортки із наркотичними речовинами виявлені у нього при затриманні та в його оселі під час санкціонованого судом обшуку.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.





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Теги: Волинь, наркозлочини
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