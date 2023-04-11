Верховна Рада заборонила салюти
Сьогодні, 15:30
Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, яким забороняється використання і продаж майже усіх видів феєрверків та салютів.
Про це пише Українська правда з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.
За відповідний законопроєкт №7438 проголосували 290 нардепів.
В пояснювальній записці до проєкту вказується, що він "покликаний запровадити обмеження продажу, передачі та використання піротехнічних виробів задля забезпечення здоров’я та безпеки як людей, так і тварин".
"Статтею 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" забороняється використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард, окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ, а також встановлено вікове обмеження щодо їх купівлі (16 років).
Також, відповідно до Директиви, встановлюється регулювання використання й продажу сценічних піротехнічних виробів", - йдеться в повідомленні.
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Про це пише Українська правда з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.
За відповідний законопроєкт №7438 проголосували 290 нардепів.
В пояснювальній записці до проєкту вказується, що він "покликаний запровадити обмеження продажу, передачі та використання піротехнічних виробів задля забезпечення здоров’я та безпеки як людей, так і тварин".
"Статтею 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" забороняється використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард, окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ, а також встановлено вікове обмеження щодо їх купівлі (16 років).
Також, відповідно до Директиви, встановлюється регулювання використання й продажу сценічних піротехнічних виробів", - йдеться в повідомленні.
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