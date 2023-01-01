На Волині судили жителя Донеччини, який перебував у розшуку за вчинення злочинів. ФОТО

На Волині судили жителя Донеччини, який перебував у розшуку за вчинення злочинів. ФОТО
На Волині понад п`ять років позбавлення волі отримав житель Донеччини, який перебував у розшуку за вчинення злочинів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури Любешівський районний суд визнав 37-річного уродженця Донецької області винуватим у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану.

Тричі уже судимий чоловік, якому ще у червні 2021 року повідомили про підозру у вчиненні крадіжок у Донецькій області – й відтоді він перебував у розшуку, черговий злочин вчинив на Волині.

Удень 8 листопада 2022 року він викрав велосипед із приміщення багатопрофільної лікарні у Любешеві – й невдовзі був затриманий правоохоронцями.

Згідно з вироком суду, п'ять років та один місяць чоловік проведе за ґратами.

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Теги: Волинь, Донеччина, злочини, суд
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