На Волині судили жителя Донеччини, який перебував у розшуку за вчинення злочинів. ФОТО

На Волині понад п`ять років позбавлення волі отримав житель Донеччини, який перебував у розшуку за вчинення злочинів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури Любешівський районний суд визнав 37-річного уродженця Донецької області винуватим у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану.Тричі уже судимий чоловік, якому ще у червні 2021 року повідомили про підозру у вчиненні крадіжок у Донецькій області – й відтоді він перебував у розшуку, черговий злочин вчинив на Волині.Удень 8 листопада 2022 року він викрав велосипед із приміщення багатопрофільної лікарні у Любешеві – й невдовзі був затриманий правоохоронцями.Згідно з вироком суду, п'ять років та один місяць чоловік проведе за ґратами.