Коли запрацюють фонтани у Луцьку
Сьогодні, 16:20
До кінця квітня у Луцьку мають запрацювати фонтани – залежить від погодних умов і від ситуації в країні.
Про це журналістам телеканалу «Конкурент TV» розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.
«Фонтани у Луцьку запрацюють після того, як нам надійде запит від департаменту житлово-комунального господарства міської ради. Орієнтовна дата – 29 квітня»,– повідомив він.
Віктор Гуменюк зазначив, що ця дата визначена у контракті, проте початок роботи фонтанів також залежить від погодних умов і від ситуації в країні вцілому.
Про це журналістам телеканалу «Конкурент TV» розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.
«Фонтани у Луцьку запрацюють після того, як нам надійде запит від департаменту житлово-комунального господарства міської ради. Орієнтовна дата – 29 квітня»,– повідомив він.
Віктор Гуменюк зазначив, що ця дата визначена у контракті, проте початок роботи фонтанів також залежить від погодних умов і від ситуації в країні вцілому.