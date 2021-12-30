На Волині відкрили меморіальні дошки п'ятьом Героям. ФОТО

На Волині відкрили меморіальні дошки п'ятьом Героям. ФОТО
У вівторок, 11 квітня, на Волині вшанували пам'ять Захисників. У Нововолинську на фасаді ліцею №5, де колись навчалися Володимир Губерук, Сергій Трохимович, Вадим Семенюк і Віталій Саковець відкрили меморіальні дошки.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

«Відтепер на стіні рідної школи закарбовані їхні імена та портрети. Своїми поглядами Герої будуть зустрічати та проводжати учнів ліцею, своїх вчителів і знайомих. Навчати простих істин про гідність, честь і таку високу любов до рідної країни, щоб віддати за неї життя», - йдеться в повідомленні.
На Волині відкрили меморіальні дошки п'ятьом Героям. ФОТО
На Волині відкрили меморіальні дошки п'ятьом Героям. ФОТО
На Волині відкрили меморіальні дошки п'ятьом Героям. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Героїв, меморіальні дошки, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни мінують територію навколо Запорізької АЕС
Сьогодні, 17:33
Коли у головному соборі Луцька освячуватимуть паски
Сьогодні, 17:14
На Волині відкрили меморіальні дошки п'ятьом Героям. ФОТО
Сьогодні, 16:34
Коли запрацюють фонтани у Луцьку
Сьогодні, 16:20
На Волині судили жителя Донеччини, який перебував у розшуку за вчинення злочинів. ФОТО
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
У громаді на Волині встановили 14 меморіальних дошок загиблим учасникам АТО/ООС У громаді на Волині встановили 14 меморіальних дошок загиблим учасникам АТО/ООС
30 грудень, 2021, 04:15
Волинянин, який встромив виделку у груди знайомого, заплатить 850 гривень Волинянин, який встромив виделку у груди знайомого, заплатить 850 гривень
08 квітень, 21:50
Бухгалтерку міськради на Волині судять за службову недбалість Бухгалтерку міськради на Волині судять за службову недбалість
05 квітень, 12:35
Вкрали на ремонті укриттів: на Волині депутатку та її брата судитимуть за розтрату понад 200 тисяч гривень Вкрали на ремонті укриттів: на Волині депутатку та її брата судитимуть за розтрату понад 200 тисяч гривень
03 квітень, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що на практиці означає прийнята Волиньрадою заборона УПЦ (МП)
Сьогодні, 17:55
 0
Росіяни мінують територію навколо Запорізької АЕС
Сьогодні, 17:33
 0
Коли у головному соборі Луцька освячуватимуть паски
Сьогодні, 17:14
 0
На Волині відкрили меморіальні дошки п'ятьом Героям. ФОТО
Сьогодні, 16:34
 0
Коли запрацюють фонтани у Луцьку
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8