На Волині відкрили меморіальні дошки п'ятьом Героям. ФОТО
Сьогодні, 16:34
У вівторок, 11 квітня, на Волині вшанували пам'ять Захисників. У Нововолинську на фасаді ліцею №5, де колись навчалися Володимир Губерук, Сергій Трохимович, Вадим Семенюк і Віталій Саковець відкрили меморіальні дошки.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Відтепер на стіні рідної школи закарбовані їхні імена та портрети. Своїми поглядами Герої будуть зустрічати та проводжати учнів ліцею, своїх вчителів і знайомих. Навчати простих істин про гідність, честь і таку високу любов до рідної країни, щоб віддати за неї життя», - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
«Відтепер на стіні рідної школи закарбовані їхні імена та портрети. Своїми поглядами Герої будуть зустрічати та проводжати учнів ліцею, своїх вчителів і знайомих. Навчати простих істин про гідність, честь і таку високу любов до рідної країни, щоб віддати за неї життя», - йдеться в повідомленні.
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