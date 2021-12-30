На Волині відкрили меморіальні дошки п'ятьом Героям. ФОТО

олодимир Губерук, Сергій Трохимович, Вадим Семенюк і Віталій Саковець відкрили меморіальні дошки.



Про це Борис Карпус.



«Відтепер на стіні рідної школи закарбовані їхні імена та портрети. Своїми поглядами Герої будуть зустрічати та проводжати учнів ліцею, своїх вчителів і знайомих. Навчати простих істин про гідність, честь і таку високу любов до рідної країни, щоб віддати за неї життя», - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 11 квітня, на Волині вшанували пам'ять Захисників. У Нововолинську на фасаді ліцею №5, де колись навчалися Ввідкрили меморіальні дошки.Про це повідомив міський голова Нововолинська«Відтепер на стіні рідної школи закарбовані їхні імена та портрети. Своїми поглядами Герої будуть зустрічати та проводжати учнів ліцею, своїх вчителів і знайомих. Навчати простих істин про гідність, честь і таку високу любов до рідної країни, щоб віддати за неї життя», - йдеться в повідомленні.

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