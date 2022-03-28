Злочини росіян на Київщині: досі неопізнаними залишаються 195 тіл





Як передає кореспондент Андрій Нєбитов.



"За результатами слідчо-оперативних дій, тільки на території Київської області було зареєстровано 11 тис. 333 кримінальних проваджень, більшість із них - за статтею 438 (порушення законів та звичаїв ведення війни), але були й інші склади злочину", - зазначив він.



Зокрема, зафіксовано 526 злочинів за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, 7 - держзради, 84 - колабораційної діяльності, 113 - диверсії, 6 - терористичної діяльності, планування, підготовки та ведення агресивної війни, а також 10 тис. 701 - порушення законів та звичаїв ведення війни.



За словами Нєбитова, в рамках цих проваджень повідомлено про підозру 41 особі.



Крім того, 34 провадження вже скеровані до суду та розглядаються по суті. "Одним із головних аспектів діяльності Нацполіції у Київській області є виявлення тіл загиблих громадян. На сьогоднішній день можу сказати, що ця цифра становить 1 тис. 374 особи - це цивільні українці, яких було вбито", - наголосив очільник поліції.



Він також додав, що наразі відомо, що 717 із них вбито зі стрілецької зброї, 340 людей загинуло від мінно-вибухових та осколкових травм, а причина смерті 317 людей наразі не встановлена. "Тобто більш як половина цих людей розстріляна свідомо", - сказав Нєбитов.



Крім того, за даними поліції, 195 знайдених на Київщині тіл залишаються неопізнаними. "Також на теперішній час залишилося ще 279 людей, які зникли безвісти. На жаль, інформації про них немає...", - додав він.



Голова поліції Київщини припустив, що деякі з них перебувають у російському полоні. "Під час роботи нами виявлено 15 місць масового захоронення. Мається на увазі, від трьох і найбільше, ви знаєте, 116 людей, які були поховані в Бучі, біля церкви... Переважна більшість із них зазнала насильницької смерті", - сказав він.



За словами Нєбитова, багатьох загиблих російські окупанти били та катували різноманітними способами, а потім розстрілювали.



Він додав, що під час окупації та активних бойових дій на території області було поранено 43 дітей віком від одного до 17 років, а також підтверджено 38 фактів загибелі дітей віком від 6 місяців до 17 років. "Також на теперішній час у нас вважаються зниклими чотири дитини, троє з них - з однієї родини. За нашою інформацією, під час окупації ця родина була примусово вивезена до РФ... На жаль, до теперішнього часу точного місця перебування цієї родини ми не знаємо. Ще одна дитина, ми встановили, що перебуває за кордоном з одним із батьків, але є питання від іншого з батьків щодо того, чому дитина виїхала без його згоди", - уточнив керівник поліції.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неопізнаними залишаються 195 із майже 1,4 тис. знайдених на Київщині тіл.Як передає кореспондент УНІАН , про це на брифінгу повідомив керівник поліції Київської області"За результатами слідчо-оперативних дій, тільки на території Київської області було зареєстровано 11 тис. 333 кримінальних проваджень, більшість із них - за статтею 438 (порушення законів та звичаїв ведення війни), але були й інші склади злочину", - зазначив він.Зокрема, зафіксовано 526 злочинів за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, 7 - держзради, 84 - колабораційної діяльності, 113 - диверсії, 6 - терористичної діяльності, планування, підготовки та ведення агресивної війни, а також 10 тис. 701 - порушення законів та звичаїв ведення війни.За словами Нєбитова, в рамках цих проваджень повідомлено про підозру 41 особі.Крім того, 34 провадження вже скеровані до суду та розглядаються по суті. "Одним із головних аспектів діяльності Нацполіції у Київській області є виявлення тіл загиблих громадян. На сьогоднішній день можу сказати, що ця цифра становить 1 тис. 374 особи - це цивільні українці, яких було вбито", - наголосив очільник поліції.Він також додав, що наразі відомо, що 717 із них вбито зі стрілецької зброї, 340 людей загинуло від мінно-вибухових та осколкових травм, а причина смерті 317 людей наразі не встановлена. "Тобто більш як половина цих людей розстріляна свідомо", - сказав Нєбитов.Крім того, за даними поліції, 195 знайдених на Київщині тіл залишаються неопізнаними. "Також на теперішній час залишилося ще 279 людей, які зникли безвісти. На жаль, інформації про них немає...", - додав він.Голова поліції Київщини припустив, що деякі з них перебувають у російському полоні. "Під час роботи нами виявлено 15 місць масового захоронення. Мається на увазі, від трьох і найбільше, ви знаєте, 116 людей, які були поховані в Бучі, біля церкви... Переважна більшість із них зазнала насильницької смерті", - сказав він.За словами Нєбитова, багатьох загиблих російські окупанти били та катували різноманітними способами, а потім розстрілювали.Він додав, що під час окупації та активних бойових дій на території області було поранено 43 дітей віком від одного до 17 років, а також підтверджено 38 фактів загибелі дітей віком від 6 місяців до 17 років. "Також на теперішній час у нас вважаються зниклими чотири дитини, троє з них - з однієї родини. За нашою інформацією, під час окупації ця родина була примусово вивезена до РФ... На жаль, до теперішнього часу точного місця перебування цієї родини ми не знаємо. Ще одна дитина, ми встановили, що перебуває за кордоном з одним із батьків, але є питання від іншого з батьків щодо того, чому дитина виїхала без його згоди", - уточнив керівник поліції.Нагадаємо, що 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022-го

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