Повідомили, коли на ЛПЗ з'явиться гаряча вода

Повідомили, коли на ЛПЗ з'явиться гаряча вода
У районі ЛПЗ, що у Луцьку, через аварійний порив мережі, що трапився 10 квітня, відсутня гаряча вода. Утім сьогодні, 11 квітня, водопостачання обіцяють відновити.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі КП «Луцькводоканал».

Нині на місці пориву працюють працівники КП «Луцькводоканал». Постачання гарячої води відновлять до 16:00.

Окрім того, у зв'язку з ліквідацією витоку на магістральній тепловій мережі на вулиці Єршова постачання гарячої води тимчасово припинили для споживачів 9 центральних теплових пунктів 33-го кварталу.

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Теги: ЛПЗ, гаряча вода, аварія, Луцькводоканал
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