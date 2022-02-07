Повідомили, коли на ЛПЗ з'явиться гаряча вода





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі КП «Луцькводоканал».



Нині на місці пориву працюють працівники КП «Луцькводоканал». Постачання гарячої води відновлять до 16:00.



Окрім того, у зв'язку з ліквідацією витоку на магістральній тепловій мережі на вулиці Єршова

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У районі ЛПЗ, що у Луцьку, через аварійний порив мережі, що трапився 10 квітня, відсутня гаряча вода. Утім сьогодні, 11 квітня, водопостачання обіцяють відновити.Про це у коментарірозповіли у пресслужбі КП «Луцькводоканал».Нині на місці пориву працюють працівники КП «Луцькводоканал». Постачання гарячої води відновлять до 16:00.Окрім того, у зв'язку з ліквідацією витоку на магістральній тепловій мережі на вулиці Єршова постачання гарячої води тимчасово припинили для споживачів 9 центральних теплових пунктів 33-го кварталу.

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