ЗСУ за добу ліквідували 730 окупантів
Сьогодні, 09:10
Збройні сили за минулу добу знищили 730 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3646 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5) од,
артилерійських систем – 2770 (+5) од,
РСЗВ – 535 (+0) од,
засобів ППО ‒ 282 (+0) од,
літаків – 307 (+0) од,
гелікоптерів – 293 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),
крилатих ракет ‒ 911 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10) од,
спеціальної техніки ‒ 319 (+3).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3646 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5) од,
артилерійських систем – 2770 (+5) од,
РСЗВ – 535 (+0) од,
засобів ППО ‒ 282 (+0) од,
літаків – 307 (+0) од,
гелікоптерів – 293 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),
крилатих ракет ‒ 911 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10) од,
спеціальної техніки ‒ 319 (+3).
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