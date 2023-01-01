ЗСУ за добу ліквідували 730 окупантів

ЗСУ за добу ліквідували 730 окупантів
Збройні сили за минулу добу знищили 730 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3646 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5) од,

артилерійських систем – 2770 (+5) од,

РСЗВ – 535 (+0) од,

засобів ППО ‒ 282 (+0) од,

літаків – 307 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),

крилатих ракет ‒ 911 (+0),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10) од,

спеціальної техніки ‒ 319 (+3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ за добу ліквідували 730 окупантів
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 12 квітня
Сьогодні, 09:00
Росіяни наступають на чотирьох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 08:56
Луцькі бібліотеки збирають «великодні кошики для воїнів». ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
СБУ оголосила в розшук дружину Медведчука Оксану Марченко
Сьогодні, 07:33
Схожі новини
Росіяни наступають на чотирьох напрямках, – Генштаб Росіяни наступають на чотирьох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 08:56
Верховна Рада заборонила салюти Верховна Рада заборонила салюти
11 квітень, 15:30
Росія гальмує повернення «азовців», – Координаційний штаб Росія гальмує повернення «азовців», – Координаційний штаб
11 квітень, 14:59
Злочини росіян на Київщині: досі неопізнаними залишаються 195 тіл Злочини росіян на Київщині: досі неопізнаними залишаються 195 тіл
11 квітень, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ за добу ліквідували 730 окупантів
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку 12 квітня
Сьогодні, 09:00
 0
Росіяни наступають на чотирьох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 08:56
 0
Луцькі бібліотеки збирають «великодні кошики для воїнів». ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
СБУ оголосила в розшук дружину Медведчука Оксану Марченко
Сьогодні, 07:33
 0
Медіа
відео
1/8