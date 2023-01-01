ЗСУ за добу ліквідували 730 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3646 (+2) од,



бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5) од,



артилерійських систем – 2770 (+5) од,



РСЗВ – 535 (+0) од,



засобів ППО ‒ 282 (+0) од,



літаків – 307 (+0) од,



гелікоптерів – 293 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),



крилатих ракет ‒ 911 (+0),



кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10) од,



спеціальної техніки ‒ 319 (+3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили за минулу добу знищили 730 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано,танків ‒ 3646 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5) од,артилерійських систем – 2770 (+5) од,РСЗВ – 535 (+0) од,засобів ППО ‒ 282 (+0) од,літаків – 307 (+0) од,гелікоптерів – 293 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),крилатих ракет ‒ 911 (+0),кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10) од,спеціальної техніки ‒ 319 (+3).

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