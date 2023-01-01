Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Дмитра Левчука

Дмитра Левчука.



Про це повідомили у



"Кортеж із тілом загиблого Дмитра Левчука прибуде до Смідина сьогодні ввечері після 17.00. Проїзд буде здійснюватися за маршрутом Ковель - Луків - Смідин, вул. Миру- вул.Незалежності - вул.Грушевського - вул. Зелена. Чин поховання відбудеться у четвер 13 квітня 2023 року о 13.00. Просимо усіх жителів громади зустріти нашого Героя живим коридором і віддати шану загиблому", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що детальну інформацію про час прибуття загиблого воїна повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 квітня, у Смідинській громаді Ковельського району зустрінуть 27-річного загиблого ГерояПро це повідомили у громаді "Кортеж із тілом загиблого Дмитра Левчука прибуде до Смідина сьогодні ввечері після 17.00. Проїзд буде здійснюватися за маршрутом Ковель - Луків - Смідин, вул. Миру- вул.Незалежності - вул.Грушевського - вул. Зелена. Чин поховання відбудеться у четвер 13 квітня 2023 року о 13.00. Просимо усіх жителів громади зустріти нашого Героя живим коридором і віддати шану загиблому", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що детальну інформацію про час прибуття загиблого воїна повідомлять згодом.

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