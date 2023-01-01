Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Дмитра Левчука

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Дмитра Левчука
Сьогодні, 12 квітня, у Смідинській громаді Ковельського району зустрінуть 27-річного загиблого Героя Дмитра Левчука.

Про це повідомили у громаді.

"Кортеж із тілом загиблого Дмитра Левчука прибуде до Смідина сьогодні ввечері після 17.00. Проїзд буде здійснюватися за маршрутом Ковель - Луків - Смідин, вул. Миру- вул.Незалежності - вул.Грушевського - вул. Зелена. Чин поховання відбудеться у четвер 13 квітня 2023 року о 13.00. Просимо усіх жителів громади зустріти нашого Героя живим коридором і віддати шану загиблому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що детальну інформацію про час прибуття загиблого воїна повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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